2025-12-04

綜合外媒周四 (4 日) 報導，雖然美國企業 11 月裁員計畫較 10 月高峰回落，但仍創三年來同月新高，同時就業市場替代數據顯示企業持續減少人力。市場認為，這些訊號將成為聯準會 (Fed) 下周利率決策的重要參考，可能增加降息的政治與市場壓力。

美國就業市場冷卻！官方數據還沒來 民間統計已看到「暗潮」(圖：REUTERS/TPG)

裁員公告回落仍偏高 今年累計超過 110 萬人

人力資源顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 公布，11 月美企宣布裁員 71,321 人，較 10 月的 15.3 萬人大幅下降、約減半，然而仍為 2022 年以來最大宗的 11 月裁員計畫。該公司指出，過去 16 年中，只有 2008 年與 2022 年的 11 月裁員超過 7 萬人。與去年同月相比，今年 11 月裁員總數增加 24%。

截至 11 月底，美國企業今年已宣布裁員 117 萬人，較去年同期增加 54%，並創下 2020 年疫情爆發後最高紀錄。Challenger 表示，企業裁員的主因包括結構調整、經濟環境，以及人工智慧 (AI) 導入造成的組織縮減。

以產業別看，電信產業因威瑞森無線公司 (Verizon)(VZ-US) 砍逾 13,000 人而居首。科技產業則因 AI 導致自動化與人力取代，11 月裁員 12,377 人，創下今年該產業裁員總數增幅 17%。今年截至目前，因 AI 技術調整造成的裁員已達 54,694 人。

此外，關稅政策也是一個新興因素。報告顯示，11 月共有 2,000 多人因關稅措施遭裁撤，全年累計近 8,000 人。

另一方面，企業今年招聘意願明顯下降。Challenger 指出，年度招募計畫為 497,151 人，較去年同期大減 35%，創 2010 年以來最低，且 11 月並無新增「節慶旺季臨時雇用」公告。

官方數據延宕！失業率估持平、替代數據顯示就業減少

官方勞動市場統計仍因 10 月至 11 月的政府關門而延後。芝加哥聯準銀行公布的最新模型推估，11 月失業率大約維持在 4.4%，與 9 月最後一筆正式統計的水準一致，顯示官方就業市場短期變化不大。

不過，更多民間數據開始顯示勞動市場可能正在降溫。Revelio Labs 的就業數據顯示，11 月美國企業僱用淨減少 9,000 人，延續 10 月下降 9,100 人的趨勢。休閒與旅宿業、零售業減少最多，分別降低 12,000 與 9,000 人，製造業也減少 7,000 人。ADP 方面公布，11 月民間企業裁員 32,000 人，創逾兩年半最大減幅。