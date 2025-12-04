鉅亨網編譯段智恆 2025-12-04 21:30

根據《路透》周四 (4 日) 報導，美國總統川普宣布推翻前任拜登政府制定的新車燃油效率標準後，歐洲車廠股價大幅走揚，市場普遍預期放寬規範將有利汽車業銷售更多燃油車，並降低企業在電動車轉型上的壓力。

川普一刀改市場！油耗規定放寬 歐洲車廠股價大漲(圖：REUTERS/TPG)

川普取消燃油限規 汽車業稱「讓市場自由選擇」

‌



川普在白宮與汽車業與部分國會人士會面時宣布「正式終結拜登荒誕、昂貴的 CAFE 標準」，並抨擊前任政府給業者帶來「昂貴限制與諸多麻煩」。他同時表示，將撤銷加州排放豁免權，令各州無法以更嚴格的標準施壓車企。白宮官員補充稱，新政策將讓美國購車族節省高達 1,090 億美元。

Stellantis(STLA-US)執行長 Antonio Filosa 也在聲明中指出，公司期待與美國交通部轄下的國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 合作，推動「兼具環保與自由選擇」的政策。雷諾 (Renault)、賓士(Mercedes-Benz) 在市場反應積極下股價同步上揚。

歐洲車廠股價齊揚 市場押注電動轉型將放緩

在川普政策公布後，歐洲車廠股價立即上漲。德國保時捷 (Porsche) 股價大漲逾 5%，賓士與瑞典 Volvo Car 接近 4%，雷諾漲約 3.3%，Stellantis 於米蘭與巴黎分別漲 2.7%，延續前一日接近 8% 的漲勢。

雖然 Volvo 目標在 2040 年前達成淨零排放，也計畫最終轉為純電品牌，但公司表示目前仍需評估美國放寬限規的影響，並已宣布在美國逐步擴大油電混合動力車生產，一些新車款甚至預計到 2029 年才會投產。

市場分析師認為，川普放寬限標早有跡象，但確實有利全球汽車業者，尤其歐洲廠商。Equita 分析師 Martino De Ambroggi 指出，川普政策與市場現況一致，可望改變汽車業「過於激進的電動化方向」。他並指出，歐盟近期也被傳可能延後或調整 2035 年燃油車禁售規畫，歐盟執委會甚至被要求推出補貼與轉型支援方案。

然而，環保團體強烈批評川普政策，警告放寬標準將增加長期燃油支出與碳排放。消費者報告 (Consumer Reports) 研究指出，2003 至 2021 年期間，車價經通膨調整後「並未出現明顯上漲」，但平均油耗效率改善 30%，每輛車終身燃油節省達 7,000 美元。