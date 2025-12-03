鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-03 21:30

美國周三 (3 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，11 月民間企業驟減 3.2 萬名員工，創 2023 年以來最大單月減幅，加深市場對就業市場走弱的疑慮。該數據遠遜預期，經濟學家原估 11 月新增 1 萬名員工，10 月數據則上修為新增 4.7 萬人。

小非農暴冷！美11月民間企業裁員幅度創近兩年新高 Fed降息押注升溫 (圖：REUTERS/TPG)

11 月民間企業驟減 3.2 萬名員工，創 2023 年以來最大單月減幅。(圖：ZeroHedge)

‌



這份報告亦成為聯準會 (Fed)12 月 9 日至 10 日利率決策前，官員們少數能取得的即時勞動市場資訊之一。

小型企業裁員擴大 多個產業同步下滑

ADP 指出，雇用人數少於 50 人的小型企業在 11 月流失多達 12 萬名員工，為 2020 年 5 月以來最大單月減幅，也是本次下滑的主要來源；其中 20 至 49 人規模的企業減少 7.4 萬人。相較之下，員工 50 人以上的企業則新增人力，凸顯勞動市場兩樣情。

雇用人數少於 50 人的小型企業在 11 月流失多達 12 萬名員工，為 2020 年 5 月以來最大單月減幅，也是本次下滑的主要來源。(圖：ZeroHedge)

從產業別觀察，專業與商業服務業減少 2.6 萬人，資訊服務減少 2 萬人，製造業減少 1.8 萬人，營建與金融業也各流失 9 千名員工。ADP 表示，11 月的疲軟屬於廣泛性下滑，小型企業受影響最深。

11 月的疲軟屬於廣泛性下滑，小型企業受影響最深。(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 指出，在消費者更加謹慎與總體環境不確定下，「企業的招聘近來明顯波動」。

薪資方面，留任員工 11 月的年增薪資為 4.4%，較 10 月微降；轉職者薪資年增 6.3%，為 2021 年 2 月以來最低。ADP 並表示，其數據基於超過 2,600 萬名勞工的薪資記錄。

留任員工 11 月的年增薪資為 4.4%，較 10 月微降。(圖：ZeroHedge)

業降溫加深 Fed 降息押注 非農報告延後發布

這份 ADP 報告在 Fed 進入政策空窗期前發布，引發市場關注其對下周利率決策的影響。報告公布後，美股期貨維持漲勢、美國公債殖利率下滑，反映投資人押注 Fed 將連續第三次調降政策利率。市場普遍認為，就業市場走弱可能促使官員支持進一步寬鬆。

市場預估 12 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率近九成。(圖：芝商所 FedWatch 工具)

有分析認為，儘管 ADP 歷史上與官方非農數據一致度有限，但在政府關門導致資料延遲的情況下，其重要性相對提高。官方的 11 月非農報告將延後至 12 月 16 日發布，並補發 10 月未公布的非農數據。美國 9 月新增就業為 11.9 萬人，失業率升至 4.4%，創近四年新高。

值得注意的是，勞動市場近期呈現「低招聘、低裁員」的特徵，但裁員公告增加，部分經濟學家擔憂若趨勢延續，可能推升失業率。ADP 則補充，旗下新推出的每周就業追蹤數據顯示，近三周連續呈現減少。