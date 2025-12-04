鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-04 20:00

綜合外媒報導，歐盟執委會周四 (4 日) 宣布對社群龍頭 Meta Platforms(META-US)展開正式的反壟斷調查，聚焦其在 WhatsApp 中導入人工智慧 (AI) 工具與政策變動是否阻礙競爭。此案反映歐盟持續加強對美國科技巨頭的監管力道，同時評估 AI 新市場是否出現新的壟斷風險。

WhatsApp AI惹禍？Meta遭歐盟盯上 正式展開反壟斷調查(圖：REUTERS/TPG)

聚焦 WhatsApp AI 政策 Meta 被疑排擠競爭者

歐盟表示，調查核心是 Meta 是否藉由控制 WhatsApp 的聊天機器人與企業 API(應用程式介面)，限制其他 AI 服務提供者進入平台，進而妨礙競爭。輝達 (NVDA-US) 與 OpenAI 等美國公司於歐洲擴張之際，WhatsApp 也在今年陸續推出自有聊天助理「Meta AI」，並整合至歐洲市場的應用介面，引發監管機構針對平台優勢與競爭排擠效應的關注。

知情人士指出，歐盟將以傳統競爭法而非《數位市場法》(DMA) 偵辦此案，意味本次調查聚焦市場濫用行為，而非違反「守門人」平台規則。這與歐盟近期針對微軟與亞馬遜雲端業務採用 DMA 監管形成對照。歐盟監管官員強調，必須確保 AI 創新不被既有平台壟斷，「歐洲企業與使用者應能完整受益於技術革命」。

若被認定違規，Meta 可能面臨最高相當於全球營收 10% 的罰款。雖然實際罰額通常低於上限，但企業須提交補救措施，包括調整商業模式或對競爭對手開放介面，以消除不當排除效應。

Meta：指控毫無根據 義大利同步調查

Meta 則回應稱指控「毫無根據」，強調 WhatsApp 的企業 API 原先並非為大量 AI 聊天工具設計，若無限制地開放接入，將造成平台系統壓力。公司發言人指出，AI 服務競爭激烈，使用者可透過 App Store、搜尋引擎、電子郵件與作業系統等多種入口使用 AI 工具，「並非只依賴 WhatsApp」。

除歐盟調查外，義大利反壟斷機構自 2024 年起也針對 WhatsApp 的 AI 聊天服務展開調查，並於今年擴大範圍，檢查 Meta 是否藉由阻擋競爭者、濫用市場支配地位。歐盟表示，為避免重複管轄，本案將不包含義大利境內部分。

歐盟近一年大幅升高對大型科技企業罰款密度，Google(GOOGL-US)因線上廣告案遭罰 29.5 億歐元，蘋果 (AAPL-US) 因限制開發者引導用戶支付方式被裁罰 5 億歐元；Meta 在 2024 年遭罰 2 億歐元，原因是未提供低資料使用版本的服務選項。分析人士指出，歐盟正試圖在 AI 技術普及前，先建立競爭框架，以避免市場成熟後再面臨難以矯正的壟斷格局。