2025-12-28

隨著 AI 算力、矽光 (CPO) 產品需求持續強勁，光通訊大廠華星光 (4979-TW) 受惠於資料中心 (Data Center) 持續擴建，將帶動 Intra Data Center 高速互聯需求升溫，推升 800G 及後續更高速光通訊規格導入，加上旗下 CW Laser(連續波雷射) 現階段出貨為 4 倍飆速增長，明 (2026) 年出貨有望倍增，激勵華星光股價周漲 25.21%。

華星光本周一 (22 日) 在法說上表示，目前受惠於整體光通訊產業需求能見度清晰，將能延續主力 400G 為主出貨，明年起 800G 也將正式超越成為主流規格，2026 年第 4 季月產能將由目前的 150 萬顆提升至 3-4 百萬顆，2027 年放量達到 6 百萬以上。

在產品線部分，華星光在 AI 伺服器供應中，以 CW Laser 線為主要出貨產品，除了出貨量有望增加，公司也預期明年產能將呈現倍數成長，晶圓尺寸也將移轉到 3、4 吋規格，代表產出量能將持續擴大。

在 CPO 產品部分，華星光今年在輝達技術持續擴大下，預期矽光市場將從去 (2024) 年約 4,600 萬美元，逐年成長至 2030 年的 81 億美元，年複合成長率高達 137%，成長速度較去年來的更快、更急。法人也看好華星光產品出貨量有望逐步增長。

觀察矽光子族群本周受惠資金輪轉利多，華星光在 26 日開高走高，盤中不僅一度攻上 300 元大關，也觸及歷史新高價 309 元，目前技術面上偏多看待。

但分析師也提醒，華星光本周股價雖衝過新高，但周成交量爆出 16.6 萬張，下周恐出現壓力，投資人應謹慎操作，切勿追高股價。