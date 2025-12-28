鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-28 09:40

荷蘭大廠恩智浦 (NXPI-US) 近期宣布將於 2027 年前關閉位於美國亞利桑那州、生產射頻氮化鎵 (RFGaN) 晶圓廠，退出氮化鎵 5G 功率放大器晶片製造業務，據法人報告指出，因 5G 基站部署速度放緩、投資報酬率不如預期的背景下退出市場。法人指出，全球功率放大器 (PA) 代工市場未來數年總潛在市場預期擴大，台廠中 PA 三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 在成本與技術上具競爭優勢，有望承接轉單利多。

據指出，恩智浦關廠主要受到近年來移動運營商因投資報酬率低，導致 5G 部署放緩，5G 基站部署量遠低於最初預期影響，鑒於射頻功率已不再符合長期戰略方向，才決定逐步縮減產品線。

在台廠中，穩懋、宏捷科、全新 3 廠受法人看好青睞，認為 3 廠具絕佳的競爭優勢，有望吃下恩智浦既有市占，這 3 家台廠除了題材優勢，近年也發展布局新領域，以求多方面發展。

其中穩懋除了今年在手機業務的出貨潮，受惠於美系手機的旺季熱度延伸至第四季，身為全球最大砷化鎵晶圓代工廠，也是唯一兼具光通訊及微波通訊技術的廠商，在 WiFi 7 導入帶動 PA 用量增加。法人預期產品需求將較去年同期更佳積極。

宏捷科則是今年受惠手機旺季挹注，本業重回成長，公司隨製程技術持續優化並獲得終端客戶高度肯定，接單動能暢旺，下半年營運動能逐季增溫，也有望成為韓系品牌手機的主要 PA 供應商，挹注業績增長發酵。

全新今年受光電子、資料中心需求強勁，在今年第三季光通訊出貨營收也寫歷史新高。法人看好全新 2026 年營收能持續再創新高。