北美貿易恐再洗牌？川普考慮退出USMCA 或改與加墨分別談判

鉅亨網編譯段智恆

美國《Politico》引述美國貿易代表辦公室 (USTR) 官員表示，美國總統川普可能在明年決定退出美墨加協定(USMCA)，或將協議拆分，改與加拿大及墨西哥分別談判。

cover image of news article
北美貿易恐再洗牌？川普考慮退出USMCA 或改與加墨分別談判(圖：REUTERS/TPG)

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 在接受《Politico》訪談時指出：「總統的立場很清楚，他只願意接受『對美國是好交易』的協定。我們在 USMCA 中設置定期審查機制，就是為了在需要時進行修訂、重新談判，或選擇退出。」


他表示，已有與川普討論過「將協議拆成兩份」的可能性，改採各自談判的方式處理對加拿大、墨西哥的貿易安排。

白宮及加拿大、墨西哥政府尚未對此回應。《Politico》的節目將在周五 (5 日) 播出完整訪談內容。

川普本周三也公開表示，面對即將到來的協議審查，美國要嘛讓 USMCA 自行失效，要嘛「談出一份新的協定」。USMCA 是川普在其第一任期內推動、用以取代 2020 年生效的北美自由貿易協定 (NAFTA)，並要求三國在協定生效六年後進行共同審查。

USMCA 明年將進入首度「六年審查期」。若任一國拒絕延長協議，將啟動退出程序，等同讓協議面臨重新談判或失效的風險。美國國內貿易政策與對外關係可能因此再現重大變動，並引發北美供應鏈與跨國企業對協議前景的關注。


