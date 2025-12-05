鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-05 00:20

綜合外媒報導，美國 9 月工廠訂單增幅不及市場預期，顯示製造業在關稅影響下仍面臨限制。不過耐久財與核心資本財訂單持續成長，企業設備投資需求仍顯韌性，部分受到人工智慧 (AI) 相關支出的支撐。

工廠被關稅拖慢！美9月製造業訂單增速放緩 AI設備需求成少數支撐(圖：REUTERS/TPG)

美國商務部人口普查局周四 (4 日) 公布，9 月工廠訂單月增 0.2%，低於市場原預估的 0.5%，也遠低於 8 月經下修後的 1.3% 增幅。過去一年，工廠訂單年增約 3.5% 至 3.6%。這份報告因聯邦政府停擺長達 43 天而延後發布，也是工廠活動受關稅干擾後的重要參考數據。

9 月工廠訂單月增 0.2%，低於市場原預估的 0.5%。(圖：ZeroHedge)

受美國總統川普政府延續關稅措施影響，製造業部分領域的生產與進貨成本仍受到壓力。然而，AI 技術需求強勁，帶動企業設備升級，抵消部分不利因素。

同日公布的數據顯示，非國防資本財 (不含飛機) 訂單——被視為企業設備支出的指標——9 月成長 0.9%，與前一周預估一致；同項目出貨量亦增加 0.9%。分析人士指出，這顯示企業仍在加碼投資自動化與資本設備，尤其與運算與科技相關的支出更為突出。

另一方面，耐久財訂單的最終數據與先前快報一致。9 月耐久財訂單月增 0.5%，年升 9.6%，反映高價設備採購增加，並顯示企業資本投資回升。剔除運輸項目的核心耐久財訂單已連續六個月成長，年升逾 3%，顯示企業支出韌性高於市場普遍擔心的製造業疲弱。

9 月耐久財訂單月增 0.5%，年升 9.6%，反映高價設備採購增加，並顯示企業資本投資回升。(圖：ZeroHedge)

剔除運輸項目的核心耐久財訂單已連續六個月成長，年升逾 3%。(圖：ZeroHedge)