鉅亨網編譯段智恆 2025-11-19 21:06

《華爾街日報》(WSJ)周三 (19 日) 獨家報導，Adobe(ADBE-US)正接近以約 19 億美元收購搜尋行銷軟體平台 Semrush(SEMR-US)，雙方最早可能於當天敲定協議，但談判仍有破局可能。知情人士透露，Adobe 計劃以每股 12 美元收購 Semrush，相較於該公司周二收盤價 6.76 美元，溢價約 77.5%。

Semrush盤前股價暴漲近70%！傳Adobe斥資19億美元收購(圖：REUTERS/TPG)

消息曝光後，Semrush 盤前股價大漲近 69%，觸發熔斷機制暫停交易，而 Adobe 小漲 0.2%，每股暫報 325.12 美元。

Semrush 於 2021 年在紐約證交所掛牌，主要提供協助企業進行搜尋引擎優化 (SEO)、線上廣告投放、社群研究與行銷活動分析等服務。隨著人工智慧(AI) 工具普及，Semrush 近年積極導入 AI 功能，近期推出的新工具可協助行銷人員在 ChatGPT、Gemini 與 Perplexity 等 AI 引擎上提升搜尋效率與成效。其企業客戶包括 TikTok 與亞馬遜 (AMZN-US) 等大型平台。

若交易完成，將使 Adobe 強化其在數位行銷領域的布局。Adobe 目前市值逾 1,350 億美元，旗下擁有 Adobe Photoshop、Adobe Illustrator 與 Adobe Analytics 等知名產品，主要用於影像設計、影音編輯與數據分析。

Semrush 的加入可望補強 Adobe 協助品牌掌握線上曝光、搜尋排名與 AI 時代消費者搜尋行為的能力，使行銷團隊能針對大型語言模型 (LLM) 平台呈現方式提出更完整的策略。

報導指出，Adobe 今年來股價已下跌逾 20%，市場關注公司在 AI 浪潮中的轉型進度。Adobe 表示今年加大 AI 支出已開始見效，客戶逐漸選擇更高階的訂閱方案，以使用內建 AI 的新功能。收購 Semrush 有望進一步提升 Adobe 在企業端的 AI 服務廣度。

Semrush 股價近年來也受科技股評價下修影響而承壓。報導指出，該公司積極強調自身的 AI 應用，包括 SEO 與 AI 內容產生工具，以迎合企業對 AI 行銷的需求。

這將是 Adobe 近年來規模較大的收購案之一。Adobe 曾於 2022 年試圖以約 200 億美元收購協作軟體公司 Figma(FIG-US)，但該交易最終因英國監管機構認為可能抑制創新而遭撤回。