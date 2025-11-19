鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-19 20:40

美國零售商目標百貨 (Target) 周三 (19 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 11/1) 財報，在消費者減少非必要支出、通膨壓力未消，加上政府關門期間部分補助延後發放的情況下，銷售表現低於預期並調降全年獲利預估上限。

〈財報〉目標百貨Q3同店銷售下滑 調降全年獲利預測(圖：REUTERS/TPG)

不過目標百貨仍維持第四季「低個位數」銷售下滑的原先預測。將於明年 2 月接任執行長的菲德爾克 (Michael Fiddelke) 表示，公司會透過加速投資、改善門市體驗與導入人工智慧 (AI) 工具，努力讓業績重新回到成長軌道。

截稿前，目標百貨 (TGT-US) 周三盤前股價下跌 2.10%，每股暫報 86.67 美元。目標百貨股價自 2021 年高點以來已跌約 67%，今年累計下跌超過三成。

銷售不如預期、客流量與平均消費皆下滑

根據財報，目標百貨第三季同店銷售下滑 2.7%，比 LSEG 統計的市場預估 2.08% 跌幅更疲弱，反映美國消費者在服飾、家居等非必需品的支出仍然保守。該公司指出，第三季客流量較去年同期下滑 2.2%，單筆交易平均消費金額也減少 0.5%。

線上通路成長有限，數位銷售年增 2.4%，主要由同日配送訂單年增逾 35% 帶動，但仍低於 Visible Alpha 預估的 3.18%。

第三季營收為 252.7 億美元，略低於市場預期的 253.2 億美元。調整後每股盈餘為 1.78 美元，高於分析師預估的 1.72 美元；淨利則降至 6.89 億美元，低於去年同期的 8.54 億美元。

全年獲利預測調降 假期買氣仍保守

目標百貨將全年每股獲利預估區間，由原先的 7 至 9 美元調整為 7 至 8 美元，顯示需求疲弱及折扣規模增加的影響。管理層表示，第三季銷售呈現「起伏」，8 月與 10 月表現大致持平，但 9 月因消費轉弱而年減約 4%。

該公司並提到政府關門期間「美國營養補充援助計畫」(SNAP) 暫停發放，對部分家庭造成財務壓力，讓購物行為出現更明顯的縮水。雖然仍面臨挑戰，但對第四季「低個位數」下滑展望維持不變。

此外，第三季店損 (Shrink, 指失竊或損壞造成的庫存流失) 已回到新冠疫情前水準。管理層指出，零售業者近年與執法單位合作後，整體竊損情況已有改善。公司上月裁撤 1,800 名企業部門員工，為近十年最大規模的人力調整，目標是簡化流程並提高營運效率。

明年加碼資本支出 AI 與 ChatGPT 整合成亮點

即將於 2026 年 2 月接任執行長的菲德爾克表示，雖然業績尚未回到理想狀態，但公司已展開多項改善措施，包括提升門市動線、強化補貨效率，以及讓線上與門市購物體驗更一致。他強調，公司「不滿意當前表現」，並會透過持續投資推動營運改善。

目標百貨明年將資本支出提高至 50 億美元，較今年增加 25%，用於門市改裝、新店開設、補貨與後勤效率改革等。公司也積極導入 AI 技術，例如以生成式 AI 打造的「Target Trend Brain」協助設計團隊掌握流行趨勢；以及以「合成受眾」模擬顧客對新品與行銷活動的反應。

數位服務方面，目標百貨將與 OpenAI 合作推出 ChatGPT 購物功能，讓消費者能在 ChatGPT 內搜尋商品、加入購物車並選擇取貨方式，預計下周以測試版上線。