美國防部攜手沙國推稀土精煉 MP Materials盤中股價漲近9%
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》報導，美國稀土開採商 MP Materials 周三 (19 日) 盤中股價一度上漲約 9%，主因公司宣布與美國國防部 (Pentagon) 及沙烏地阿拉伯礦業公司 Maaden 簽署具約束力協議，將在沙國共同開發稀土精煉設施。此舉被視為美國降低對中國稀土依賴、強化關鍵礦物供應鏈的最新一步。
截稿前，MP Materials(MP-US) 周三盤中股價上漲 8.97%，每股暫報 63.76 美元。
MP 表示，該合資企業的股權結構將由 MP 與美國國防部共同持有 49%，Maaden 持股不低於 51%。國防部將負擔美方的投資支出，而 MP 則負責提供技術與後續銷售、市場推進等專業能力。報導指出，這項協議是今年 5 月 MP 與 Maaden 簽署合作意向書後的進一步落實，標誌著雙方正式啟動沙國稀土精煉計畫。
公司在聲明中表示，新合資企業不僅能「大幅擴張 MP 的全球布局」，更以架構方式確保「美方具備充分監督權，並與國家安全目標保持一致」。MP 也透露，雙方正就沙國可能建立稀土磁體製造能力進行進一步協商，顯示合作範圍可能延伸至下游產業鏈。
這項宣布正值美國加速打造非中國稀土供應網絡之際。美國在全球稀土產業高度依賴中國的情況已多年存在，川普政府近期也持續投入資金支持 MP，並於 7 月與公司達成包含持股、價格下限及採購安排等架構的重大協議，旨在協助建立具韌性的本土供應鏈。
MP 執行長李丁斯基 (James Litinsky) 過去曾將公司形容為美國稀土產業的「國家代表隊」。稀土金屬是軍事裝備、電動車、乾淨能源技術、半導體製程及消費電子的核心材料，戰略重要性極高。隨 AI、生產自動化與能源轉型的需求上升，美國官員愈加強調供應多元化的迫切性。
市場方面，高盛日前啟動對 MP 的追蹤，給予每股 77 美元目標價，意味較周一收盤價仍有約三成上漲空間。高盛分析師 Brian Lee 指出，MP 在美方支持下加速進行精煉與磁體製造布局，將使其成為全球稀土高階製程的重要供應鏈節點，長期具備戰略價值。
外界預期，隨著新協議落地，MP 在沙國的精煉計畫及磁體合作談判若順利推進，美國稀土供應鏈在未來幾年可能出現更完整的區域性替代方案，進一步降低對單一國家供應來源的依賴。
