2025-10-20 21:00

美國公債殖利率周一 (20 日) 變化不大，投資人持續評估經濟狀況與政府關門對市場的潛在影響，同時也在關注美中貿易談判進展與即將公布的通膨數據。10 年期公債殖利率報 4.011%，2 年期報 3.47%，30 年期則維持在 4.603%，幾乎持平。

美債殖利率守在4%關卡 避險買盤支撐下探空間(圖：REUTERS/TPG)

政府關門延宕數據發布 市場聚焦 CPI 與 FOMC 會議

美國政府關門已進入第四周，共和黨與民主黨未能就預算案達成共識，使包括初領失業金與就業報告等多項經濟數據暫停發布。本周五 (24 日) 將補發延宕的 9 月消費者物價指數 (CPI)，成為聯準會(Fed) 下周決策會議前的關鍵參考。

北方信託 (Northern Trust) 投資長妮克森 (Katie Nixon) 表示：「投資人目前反應冷靜，但許多經濟學家擔憂，若政府關門持續，恐影響本季國內生產毛額 (GDP) 成長。不過，多數人認為這將是暫時現象，之後可能出現補償性回升。」

市場普遍預期 Fed 將於 10 月 29 日再次降息 1 碼 (25 個基點)，將利率區間調降至 3.75% 至 4.00%。Fed 主席鮑爾上周提及就業成長放緩，暗示政策寬鬆仍有空間。

另一方面，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 預計本周與中國副總理何立峰在馬來西亞會晤，盼能緩解關稅升級風險。美中最新貿易爭端似有降溫跡象，使市場預期原訂 11 月 1 日實施的 100% 加徵關稅不太可能成真。

避險買盤湧現 10 年期殖利率多次跌破 4%

隨著地方銀行信貸曝險升高及部分經濟數據延遲公布，上周美債市場再現避險買盤，帶動殖利率跌至數月低點。2 年期殖利率一度跌破 3.4%，創 2022 年以來新低；10 年期公債也多次跌破 4%，為 4 月以來最深跌幅。

摩根大通資產管理 (JPMorgan Investment Management) 投資組合經理米絲拉 (Priya Misra) 表示：「美債過去一周再度展現避險功效，若信貸或貿易風險升溫，利率仍有下探空間。」她表示目前偏好持有 5 至 10 年期中段部位，以平衡風險資產曝險。

30 年期公債同樣受到追捧，帶動金價創下每盎司 4,000 美元新高。市場人士指出，這波走勢凸顯美債在危機時期仍是資產配置的核心避險標的。

根據《彭博》債券指數，美債今年以來報酬率已達 6.6%，可望創下 2020 年以來最佳年度表現。摩根士丹利利率策略師霍恩巴赫 (Matthew Hornbach) 指出，「投資人或許該和 4% 以上的 10 年期殖利率說再見」，認為政府關門與信貸不確定性仍將壓低殖利率。

市場看法分歧 CPI 成短期關鍵指標

儘管部分避險情緒推升債券買盤，分析師對後續走勢看法分歧。AmeriVet Securities 利率交易主管法拉內洛 (Gregory Faranello) 認為，若經濟沒有明顯惡化，「10 年期殖利率要大幅跌破 4% 仍有難度」。

《彭博》策略師安德烈斯 (Alyce Andres) 指出：「在政府關門、信貸市場與關稅三大未知因素未明朗前，10 年期殖利率不太可能脫離 4% 上下的震盪區間。」