AWS雲端服務恢復正常 先前大當機波及全球用戶

AWS 在其健康狀態儀表板上指出，位於美國東岸的區域閘道發生故障，是此次中斷的主因；在發出第一則公告約三小時後，公司宣布問題已修復，但部分使用者在恢復期間仍可能遇到反應速度變慢或錯誤率上升的情況。根據監測網站 Downdetector 的數據，使用者的投訴量在倫敦時間上午 7 點半後急遽飆升。