AWS雲端服務恢復正常 先前大當機波及全球用戶
鉅亨網編譯段智恆
全球最大雲端服務供應商亞馬遜雲端運算服務 (Amazon Web Services, AWS) 周一 (20 日) 出現大規模服務中斷，導致多家政府機構、人工智慧 (AI) 公司與金融平台的運作受影響。AWS 稍晚表示，問題已經排除，服務全面恢復。
AWS 在其健康狀態儀表板上指出，位於美國東岸的區域閘道發生故障，是此次中斷的主因；在發出第一則公告約三小時後，公司宣布問題已修復，但部分使用者在恢復期間仍可能遇到反應速度變慢或錯誤率上升的情況。根據監測網站 Downdetector 的數據，使用者的投訴量在倫敦時間上午 7 點半後急遽飆升。
亞馬遜 (AMZN-US) 的雲端服務支撐了全球約三分之一的網際網路架構，任何中斷都可能造成連鎖效應。多家受影響企業表示，目前服務已恢復正常。
金融平台羅賓漢 (HOOD-US) 指出系統已全面恢復，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US)則表示正在觀察修復結果。AI 公司 Perplexity 與英國稅務海關總署 (HMRC) 也證實，其網站服務已恢復。
此外，Downdetector 的數據顯示，亞馬遜自家服務如語音助理 Alexa 與智慧門鈴 Ring 的用戶回報問題也顯著下降。
雖然大型科技系統的故障多能迅速修復，但由於現今技術系統高度相互依賴，單一企業的問題仍可能造成全球性衝擊。去年，網安公司 CrowdStrike(CRWD-US) 控管的軟體更新出錯，導致全球航班停飛、企業系統癱瘓，損失估計達數十億美元。
