沒數據還要降息？Fed陷史上最難決策周

根據《路透》周一 (20 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 下周將召開利率決策會議，但在政府關門導致關鍵經濟數據中斷的情況下，決策官員面臨前所未有的「數據真空」，難以全面掌握經濟現況。決策者對於主要風險應優先關注哪一項出現分歧，進一步凸顯決策不確定性。

官方就業報告自 10 月 1 日政府關門以來尚未公布，但現有數據顯示就業成長依舊疲弱。Fed 各地區銀行的景氣調查指出，消費支出可能出現裂痕，企業信心調查亦顯示景氣轉弱。不過，通膨仍高於 Fed 的 2% 目標，且企業投資規模擴大，使部分經濟學家上調成長預估；與此同時，新稅法中對小費與加班所得的排除條款，可能明年提振家庭退稅，為經濟帶來一波刺激。

官員「盲飛」決策 勞動市場成焦點

金融市場普遍預期，Fed 將在 10 月 28 至 29 日的會議上再降息 1 碼 (25 個基點)，將聯邦基金利率區間降至 3.75% 至 4.00%。不過，野村證券首席經濟學家 David Seif 形容，官員與經濟學家如今「就像在盲飛」，因為缺乏最新勞動市場資料，「最大的問號就是就業狀況，但政府停擺讓我們無法得知真相」。

Fed 主席鮑爾近來演說中多次聚焦就業問題，強調從 6 月至 8 月，美國平均每月新增就業僅 2.9 萬人，遠低於新冠疫情前水準。近期又有兩家銀行揭露貸款損失，引發股市震盪，再加上美中貿易緊張升溫，使原本逐漸明朗的貿易前景再度蒙上陰影。

勞工部已指派部分人員復工，以便在 10 月 24 日公布 9 月消費者物價指數 (CPI)，以決定社會安全給付的年度調整。《彭博》訪調顯示，CPI 年升 3.1%，較前月加快，恐使部分官員質疑繼續降息的適切性。Fed 偏好觀察的個人消費支出(PCE) 物價指數，已從 4 月的 2.3% 升至 8 月的 2.7%，官員預估年底將達 3.0%，2026 年才會回落。堪薩斯聯準銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid) 認為當前利率「仍足以維持抑制通膨的壓力」。

數據中斷讓通膨追蹤更艱難

Fed 內部對經濟前景看法分歧明顯，從施密德關注通膨到新任理事米蘭 (Stephen Miran) 主張利率過高、通膨即將下滑，各方皆依賴政府數據修正判斷。儘管可透過州級失業金申請與民間薪資報告部分掌握就業狀況，但在通膨追蹤方面，政府統計仍難以替代。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 指出，即使銀行提供的信用卡消費資料可作為輔助，仍不如官方統計完整。「有多少人沒有信用卡？那是最貧困的 25%。」他強調，這些政府數據中的細節，正是決策制定的關鍵。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 則指出，目前經濟呈現「分歧現象」：私人資料顯示就業疲軟，但成長可能加速，企業投資多集中於人工智慧 (AI) 產業。儘管股市上漲、企業融資順暢，房貸利率依然偏高，富裕家庭持續消費，低收入者則精打細算。