日本防衛省於近日決定，對川崎重工業公司作出停止參與招標的處分，為期兩個半月。同日，川崎重工公布針對船舶用發動機測試數據造假的補充調查報告，首度承認為日本海上自衛隊製造的潛水艇用引擎，也存在竄改燃油效率數據的情況。
根據報導，川崎重工表示，將採取防範措施，以避免類似不當行為再次發生。事實上，該公司早在 2024 年 8 月便已承認，涉及篡改測試數據的船舶用引擎數量高達 673 台。
近年來，日本企業造假醜聞接連曝光，範圍橫跨汽車、鋼鐵、造船、化工與重工業等多個關鍵產業，使長期以品質與可靠度著稱的「日本製造」形象，面臨前所未有的信任危機。
例如，2017 年，日本鋼鐵大廠神戶製鋼所坦承，旗下部門長期篡改產品出廠數據，將未達標產品冒充合格品出售，相關產品流向汽車、鐵路、航空航太與軍工產業，引發巨大震撼。
其後公司更承認，多家子公司與一線工廠普遍存在造假、隱匿與捏造品質檢測數據的情形，受影響企業多達數百家。
不只如此，2021 年，也有多家媒體揭露，日本三菱電機位於長崎的工廠，長期未依照客戶要求進行完整檢驗，並偽造檢測數據，相關行為最早可追溯至 1985 年左右。
其中涉案產品包括列車空調與空氣壓縮機，數量約 8.4 萬台，其中約兩成出口海外，美國紐約、英國倫敦與德國部分地鐵系統皆使用相關設備。
2022 年，日野汽車也爆出引擎廢氣排放與油耗數據造假的重大醜聞。
2024 年造假問題集中爆發
進入 2024 年，日本企業造假事件更呈現「集中爆發」態勢。
日本《經濟新聞》對此評論指出，「日本製造業工匠精神的丟失令人擔憂」。
過去以「高品質、價格合理」聞名全球的日本產品，如今卻因一連串造假醜聞，正快速消磨消費者與國際市場的信任。
