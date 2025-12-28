鉅亨網新聞中心 2025-12-28 15:00

日本防衛省於近日決定，對川崎重工業公司作出停止參與招標的處分，為期兩個半月。同日，川崎重工公布針對船舶用發動機測試數據造假的補充調查報告，首度承認為日本海上自衛隊製造的潛水艇用引擎，也存在竄改燃油效率數據的情況。

根據報導，川崎重工表示，將採取防範措施，以避免類似不當行為再次發生。事實上，該公司早在 2024 年 8 月便已承認，涉及篡改測試數據的船舶用引擎數量高達 673 台。

近年來，日本企業造假醜聞接連曝光，範圍橫跨汽車、鋼鐵、造船、化工與重工業等多個關鍵產業，使長期以品質與可靠度著稱的「日本製造」形象，面臨前所未有的信任危機。

例如，2017 年，日本鋼鐵大廠神戶製鋼所坦承，旗下部門長期篡改產品出廠數據，將未達標產品冒充合格品出售，相關產品流向汽車、鐵路、航空航太與軍工產業，引發巨大震撼。

其後公司更承認，多家子公司與一線工廠普遍存在造假、隱匿與捏造品質檢測數據的情形，受影響企業多達數百家。

不只如此，2021 年，也有多家媒體揭露，日本三菱電機位於長崎的工廠，長期未依照客戶要求進行完整檢驗，並偽造檢測數據，相關行為最早可追溯至 1985 年左右。

其中涉案產品包括列車空調與空氣壓縮機，數量約 8.4 萬台，其中約兩成出口海外，美國紐約、英國倫敦與德國部分地鐵系統皆使用相關設備。

2022 年，日野汽車也爆出引擎廢氣排放與油耗數據造假的重大醜聞。

2024 年造假問題集中爆發

進入 2024 年，日本企業造假事件更呈現「集中爆發」態勢。

1 月，豐田集團重要零組件供應商豐田自動織機，被揭露有 3 款汽車引擎涉及數據造假；

4 月，日本大型重工企業 IHI 公布，旗下子公司自 2003 年起篡改超過 4,000 台引擎的燃油效率測試數據。

6 月，日本國土交通省通報，豐田、本田、馬自達、Yamaha 與鈴木等 5 家企業，共 38 種車型涉及碰撞測試數據篡改、引擎功率造假與煞車性能測試舞弊，問題車輛約 518 萬輛，引發大規模召回，多家車廠高層公開向社會鞠躬道歉。

9 月，日本最大鐵路客運業者東日本旅客鐵道公司「東日本旅客鐵路」，以及最大鐵路貨運公司「日本貨物鐵道公司」，也被揭露在列車車輪安裝與測試過程中存在數據造假等違規行為。

日本《經濟新聞》對此評論指出，「日本製造業工匠精神的丟失令人擔憂」。