研調：CoWoS需求激增 台積電明年月產能達10萬片

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-20 18:00

研調機構 Counterpoint 今 (20) 日發布最新預估，指出 CoWoS 需求快速成長，並重塑全球晶圓代工格局，而台積電 (2330-TW)(TSM-US) 為轉型的中心，受惠雲端服務供應商的 AI 晶片訂單鋪天蓋地挹注，正積極擴充產能，預計至 2026 年底，CoWoS 月產能將超過 10 萬片。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

研調表示，台積電在手訂單眾多，包括輝達 (NVDA-US) GB200/300、谷歌 (GOOG-US) 的 TPU、亞馬遜旗下 (AMZN-US)AWS Tranium 和 Meta(META-US) MTIA 加速器等 ASIC，預計 CoWoS-L 是台積電主要擴充製程，而 CoWoS-R 和 InFO/SoIC 平台在高效能客戶端和網路應用領域也日益受到青睞。

除了 AI GPU 之外，先進封裝正在更廣泛的半導體生態系統中拓展其影響力，博通 (AVGO-US) 的 Jericho 和 Tomahawk 系列等網路晶片，以及超微 (AMD-US) 的 Venice 伺服器 CPU，都是 CoWoS 整合的顯著案例，凸顯前端晶圓製造與後端系統設計之間的合作關係日益增長。