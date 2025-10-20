鉅亨網編譯段智恆 2025-10-20 20:30

‌



別太早樂觀！摩根士丹利警告美股風險仍在 可能再跌一成(圖：REUTERS/TPG)

貿易與信貸風險升溫 市場情緒不穩

‌



他在報告中表示：「在雙方貿易明顯降溫、每股盈餘 (EPS) 預期穩定、流動性改善之前，仍難宣告市場風險解除。」

上周威爾森預測，若美中貿易緊張未能在 11 月最後期限前化解，美股恐再跌約 11%。他雖維持短期謹慎，但仍看好未來 6 至 12 個月的「滾動式經濟復甦」論點，強調中期基本面支撐依舊。

周一盤前，美股期貨小幅上揚，市場情緒受到美國總統川普言論提振。他表示，美中雙方可望在稀土、芬太尼與黃豆等議題上達成共識，緩解最新一輪貿易爭端。

財報季提振信心 專家看法分歧

上周末，由於錫安銀行 (Zions Bancorp) 與西聯銀行 (Western Alliance Bancorp)(WAL-US) 貸款損失引發市場震盪，波動率指數 VIX 仍維持在 20 附近。德意志銀行策略師指出，股票部位上周出現自 4 月關稅拋售以來最大幅度減碼。

威爾森表示，企業獲利預估的修正動能正明顯放緩，相關指數已轉為負值，但他認為這屬季節性現象，可能只是短暫停頓。