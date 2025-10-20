別太早樂觀！摩根士丹利警告美股風險仍在 可能再跌一成
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周一 (20 日) 報導，摩根士丹利 (MS-US) 首席美股策略師威爾森 (Michael Wilson) 警告，美股短期內仍面臨多重風險，包括美中貿易緊張與企業獲利預期放緩，在這些疑慮尚未化解前，投資人不宜過早認定股市已脫離險境。
貿易與信貸風險升溫 市場情緒不穩
威爾森指出，標普 500 指數仍未收復本月稍早因美中關稅升級而造成的跌幅，同時分析師上調獲利預估的比例顯著放緩，顯示企業信心轉弱。近期兩家地區性銀行曝險導致信貸市場出現裂痕，更加深市場不安。
他在報告中表示：「在雙方貿易明顯降溫、每股盈餘 (EPS) 預期穩定、流動性改善之前，仍難宣告市場風險解除。」
上周威爾森預測，若美中貿易緊張未能在 11 月最後期限前化解，美股恐再跌約 11%。他雖維持短期謹慎，但仍看好未來 6 至 12 個月的「滾動式經濟復甦」論點，強調中期基本面支撐依舊。
周一盤前，美股期貨小幅上揚，市場情緒受到美國總統川普言論提振。他表示，美中雙方可望在稀土、芬太尼與黃豆等議題上達成共識，緩解最新一輪貿易爭端。
財報季提振信心 專家看法分歧
上周末，由於錫安銀行 (Zions Bancorp) 與西聯銀行 (Western Alliance Bancorp)(WAL-US) 貸款損失引發市場震盪，波動率指數 VIX 仍維持在 20 附近。德意志銀行策略師指出，股票部位上周出現自 4 月關稅拋售以來最大幅度減碼。
威爾森表示，企業獲利預估的修正動能正明顯放緩，相關指數已轉為負值，但他認為這屬季節性現象，可能只是短暫停頓。
另一方面，奧本海默資產管理公司 (Oppenheimer Asset Management) 首席策略師 John Stoltzfus 指出，標普 500 已公布財報的企業平均獲利年增 16%，優於市場預期的 12%。他認為，即使存在貿易與金融風險，美企整體韌性仍足以支撐股市續航，「這樣的成果，足以讓市場獲得繼續前行的門票」。
