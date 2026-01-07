鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-07 20:30

菲律賓正面臨經濟壓力測試，本國貨幣披索在中央銀行釋出鴿派信號後持續走弱。

菲律賓央行釋出鴿派訊號 披索兌美元貶至歷史新低59.37(圖:shutterstock)

披索兌美元匯率周三 (7 日) 一度下跌 0.3%，觸及歷史新低 59.37，突破了去年 10 月下旬創下的 59.26 舊紀錄。紐約銀行亞太區資深市場策略師 Wee Khoon Chong 表示，「菲律賓央行發表了鴿派言論，並對近期披索貶值趨勢持相對寬鬆的態度，這讓披索承壓。」

‌



菲律賓央行總裁 Eli Remolona 此前表示，央行並不擔心貨幣疲軟問題，並暗示可能會進一步降息，且 2 月份降息的可能性「正在討論中」。他進一步解釋，貨幣當局並非著眼於特定的匯率價位，而是關注披索貶值是否「足夠劇烈」以對通貨膨脹造成衝擊。

除了央行的政策信號外，披索的弱勢也受到政府貪腐醜聞削弱投資者信心、經濟增長前景低迷、以及經常帳戶餘額惡化等短期因素的影響。