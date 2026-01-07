鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-07 20:00

綜合外媒周三 (7 日) 報導，歐元區通膨在 2025 年底回落至歐洲央行 (ECB) 設定的 2% 目標水準，為價格壓力明顯降溫的一年畫下句點，也讓市場對通膨風險的擔憂暫時緩解。不過，經濟學家指出，關稅、地緣政治與結構性問題仍未消散，歐元區進入 2026 年後，成長前景恐難出現明顯反彈。

歐盟統計局 (Eurostat) 公布的初步數據顯示，歐元區去年 12 月通膨率為 2%，符合市場預期，也較去年 11 月的 2.1% 進一步放緩。剔除能源、食品、酒精與菸草的核心通膨年升 2.3%，低於前月的 2.4%；服務業通膨亦由 3.5% 降至 3.4%，顯示內需價格壓力正逐步降溫。

通膨壓力大致消退 ECB 政策空間趨於有限

分析指出，通膨受控被視為歐元區的重要成果，為 350 百萬人口的經濟體帶來相對穩定的價格環境。多數經濟學家認為，歐元區在進入 2026 年時，整體通膨水準可望維持在接近 2% 的區間，短暫跌破目標的情況不致改變中期趨勢。

歐洲央行去年已多次降息，將存款利率自 2024 年高點 4% 一路調降至目前的 2%，並在 12 月連續第四次按兵不動。ECB 官員重申，未來利率決策將採取「逐次會議、依數據而定」的方式。金融市場普遍預期，今年 ECB 八次例會將維持利率不變，並在 2027 年才可能出現政策轉向。

德國財政刺激緩慢推進 成長仍受多重壓力牽制

德國政府正擴大國防與基礎建設支出，市場普遍預期將對經濟形成提振。德意志銀行估算，德國今年的財政刺激規模約占國內生產毛額 (GDP) 的 1.4%，有助帶動歐洲其他國家。不過，相關支出推動速度緩慢，效果恐需時間才會反映在經濟數據中。目前德國仍在衰退邊緣徘徊，就業市場也處於數年來最疲弱狀態。