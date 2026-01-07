鉅亨網新聞中心 2026-01-07 11:20

進入 2026 年後，國際現貨黃金價格持續走高，漲勢之快甚至讓先前看漲至 4,750 美元 / 盎司的瑞銀也顯得謹慎。

瑞銀近日發布最新黃金研究報告指出，黃金市場已呈現「高位狂熱」特徵，在短短兩個月內便完成了其對 2026 年目標漲幅的一半。

‌



回顧本輪上漲，自 2025 年 8 月起，金價開啟新一輪加速上行，12 月刷新歷史新高。然而，瑞銀指出，此次上漲並非黃金單獨驅動，而是與白銀、鉑金、鈀金等白金屬的劇烈波動高度相關。數據顯示，同期鉑金、白銀與鈀金漲幅明顯超過黃金，在流動性相對不足的市場環境下，白金屬的「補漲」放大，進而被動地推升金價。

同時，市場波動率的變化也釋放出短期警示訊號。近期黃金與白銀波動率持續上升，歷史經驗顯示，高波動率通常伴隨短期報酬趨弱。此外，金銀比已降至約 65 的關鍵區間，過去 10 年中，該水準往往預示兩類金屬短期漲勢放緩。中國上海期貨交易所白銀成交量大幅增加，但持倉量並未同步擴張，顯示日內投機活動升溫，短期內不排除對白銀及黃金形成回撤壓力。

從需求結構來看，多重資金流入為金價提供堅實支撐。在中國，房地產價格走弱與債券殖利率下行削弱了居民對傳統資產的信心，在資本帳相對封閉的環境下，約 48 兆美元的廣義貨幣正持續從房地產轉向黃金及權益市場。儘管短期投機資金退潮可能引發波動，但中國長期實質投資需求成長趨勢明確。

在官方部門方面，已開發經濟體央行的黃金儲備佔比已處高位，而新興市場央行仍處於「補庫存」階段，其黃金儲備僅佔總儲備的 7% 至 11%。瑞銀認為，這些央行很可能在金價回檔時持續增持，從而為金價構築「安全墊」，限制下行空間。此外，2025 年黃金 ETF 資金流入整體維持穩定，即便 12 月金價創下新高，也未出現非理性搶購，顯示私人投資者以資產配置為目的的資金流入更具持續性。

對於黃金漲勢何時終結，瑞銀強調，只有在三個條件同時出現時，才意味著牛市真正結束：

1. 俄羅斯外匯儲備重新可供俄央行動用。

2. 美聯準會完成降息週期。

3. 全球財政政策不確定性顯著下降。