進入 2026 年後，國際現貨黃金價格持續走高，漲勢之快甚至讓先前看漲至 4,750 美元 / 盎司的瑞銀也顯得謹慎。
瑞銀近日發布最新黃金研究報告指出，黃金市場已呈現「高位狂熱」特徵，在短短兩個月內便完成了其對 2026 年目標漲幅的一半。
儘管市場開始擔憂本輪行情是否接近尾聲，但瑞銀明確表示，黃金牛市或許進入後段，卻尚未結束。在未同時觸發三大終結訊號之前，任何短期回檔仍應被視為配置機會。同時，黃金礦業股仍處於明顯低估區間，具備補漲潛力。
回顧本輪上漲，自 2025 年 8 月起，金價開啟新一輪加速上行，12 月刷新歷史新高。然而，瑞銀指出，此次上漲並非黃金單獨驅動，而是與白銀、鉑金、鈀金等白金屬的劇烈波動高度相關。數據顯示，同期鉑金、白銀與鈀金漲幅明顯超過黃金，在流動性相對不足的市場環境下，白金屬的「補漲」放大，進而被動地推升金價。
同時，市場波動率的變化也釋放出短期警示訊號。近期黃金與白銀波動率持續上升，歷史經驗顯示，高波動率通常伴隨短期報酬趨弱。此外，金銀比已降至約 65 的關鍵區間，過去 10 年中，該水準往往預示兩類金屬短期漲勢放緩。中國上海期貨交易所白銀成交量大幅增加，但持倉量並未同步擴張，顯示日內投機活動升溫，短期內不排除對白銀及黃金形成回撤壓力。
儘管短期指標偏謹慎，瑞銀舉出三大原因認為支撐黃金長期上漲的核心邏輯依然穩固：
首先，美國實際利率持續走低。俄烏衝突後，黃金與實際利率之間呈現不對稱關係，即利率下行時金價正常上漲，而利率上行時金價卻未出現相應回調，部分原因在於利率上升更多源於期限溢價抬升。
其次，在全球不確定性加劇背景下，已開發市場債券期限溢價走高，強化了黃金作為對沖資產的吸引力。
第三，資產多元化需求持續旺盛，當前股債相關性仍維持正值，使黃金成為少數能有效分散風險的資產。瑞銀預計，美國核心通膨需持續低於 2.6% 才能扭轉股債正相關格局，而未來六個月通膨可能回升至 3.5%，將持續支撐黃金需求。
從需求結構來看，多重資金流入為金價提供堅實支撐。在中國，房地產價格走弱與債券殖利率下行削弱了居民對傳統資產的信心，在資本帳相對封閉的環境下，約 48 兆美元的廣義貨幣正持續從房地產轉向黃金及權益市場。儘管短期投機資金退潮可能引發波動，但中國長期實質投資需求成長趨勢明確。
在官方部門方面，已開發經濟體央行的黃金儲備佔比已處高位，而新興市場央行仍處於「補庫存」階段，其黃金儲備僅佔總儲備的 7% 至 11%。瑞銀認為，這些央行很可能在金價回檔時持續增持，從而為金價構築「安全墊」，限制下行空間。此外，2025 年黃金 ETF 資金流入整體維持穩定，即便 12 月金價創下新高，也未出現非理性搶購，顯示私人投資者以資產配置為目的的資金流入更具持續性。
相較之下，黃金礦業股表現明顯落後，礦業股與金價的比值已降至歷史低點。瑞銀指出，目前礦業股估價尚未充分反映高位金價，仍具補漲空間，並維持買入評等。
對於黃金漲勢何時終結，瑞銀強調，只有在三個條件同時出現時，才意味著牛市真正結束：
1. 俄羅斯外匯儲備重新可供俄央行動用。
2. 美聯準會完成降息週期。
3. 全球財政政策不確定性顯著下降。
就目前而言，這些條件均未滿足，宏觀環境中也尚未出現股市波動率大幅回落、信用利差明顯收窄或通膨快速下行等典型利空訊號。
