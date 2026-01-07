日本回應中國兩用物項出口禁令！分析師：若延伸至稀土恐影響汽車與電子產業
隨著日本與中國之間的外交爭端不斷升級，日本政府最高發言人於週三（7 日）表示，中國對日本出口兩用物項的禁令「絕對不可接受且令人深感遺憾」。另還有分報導指出，中國可能會進一步限制稀土出口，引發擔憂。
根據《路透》報導，所謂的兩用物項指的是既可用於民用，也可能用於軍事用途的貨物、軟體或技術，包括某些對製造無人機與晶片不可或缺的稀土元素。
日本與中國的爭端始於去年底。當時日本首相高市早苗的言論引發與中國政府的外交爭端。高市曾表示，中國若對民主治理的台灣發動攻擊，日本可視其為「生存威脅」。
隨後，中國政府要求高市收回言論，但她並未撤回，導致一系列反制措施，包括中國週二（6 日）宣布的兩用物項出口禁令。
日本內閣官房長官木原稔在每日例行記者會上表示：「這種僅針對我國的措施，與國際慣例大相徑庭，絕對不可接受，令人深感遺憾。」
他拒絕評論此禁令對日本產業的可能影響，表示目前尚不清楚具體受限物品為何。《彭博》指出，根據估計，此舉可能影響超過 40% 的出口貨物。
儘管日本股市週三走低，與全球股市普遍上漲的趨勢背道而馳，但市場對此消息的反應相對平淡。美國和歐洲股市均創下歷史新高。
日本廣泛股價指數 Topix 下跌 0.55%，其中以礦業股子指數領跌，下跌 3.2%。
中國可能進一步限制稀土出口、分析師看法
據中國官方媒體《中國日報》報導，北京正考慮更廣泛地收緊對日本稀土出口的許可審查。
雖然自 2010 年中國首次限制稀土出口以來，日本已嘗試多元化供應來源，但仍有約 60% 進口依賴中國。
分析師指出，日本的汽車與電子產業可能面臨供應鏈風險。不過，這不僅會威脅生產，也同時會帶來多元化供應來源的機會。
野村綜合研究所經濟學家 Takahide Kiuchi 表示，如果中國像 2010 年那樣實施為期三個月的稀土出口限制，日本企業將損失約 6,600 億日元（42.1 億美元），年度 GDP 可能下降 0.11%；若禁令持續一年，GDP 將下滑 0.43%。
瑞銀策略師指出，中國對出口至日本的管制中，稀土可能被納入更嚴格的限制，將對日本汽車與電子產業帶來廣泛影響的風險。
稀土是製造永久磁鐵的重要原料，在各種應用中不可或缺。中國約占全球稀土開採與生產的 60%，在精煉與分離加工方面則約占 90%。
該行表示，日本對中國稀土的依賴已從 2009 年的 85% 降至 58%。
為降低依賴，日本的努力包括在南鳥島附近進行海底採礦，本月計畫與美國共同進行試採；其他措施還包括開發無稀土產品、減少使用量，以及提升回收率等。
Rayliant Global Advisors 投資組合主管 Philip Wool 則指出，受稀土影響的企業股價下跌多為短期現象。
Wool 表示：「不論是台灣股票因中國可能入侵而下跌，或日本股因中國對其政策的反應而下跌，都可能是買進的機會。」
三菱日聯摩根士丹利高階投資策略師 Kohei Onishi 強調，製造商降低對中國稀土供應鏈依賴已成必然，「這對中國以外的稀土企業而言，是長期商機。」
澳洲聯邦銀行策略師 Carol Kong 則提醒，雖然外匯市場對中國出口管制尚未出現明顯反應，但人民幣兌日元仍可能承壓，若局勢進一步升級，恐傷害日本經濟與日元走勢。
Kong 指出：「考慮到市場對日本央行進一步緊縮的疑慮，美元兌日元可能仍保持強勢。」
目前中國海關數據尚未顯示對日出口稀土減少的跡象。最新數據顯示，截至去年 11 月出口量達 305 公噸，比前一年成長 35%，為去年最高水準。
