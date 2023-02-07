【搶救基金大作戰】基金虧5成 還有救嗎？解套獨家秘招看過來！

定期定額買基金過程中，難免會受到利空事件衝擊，若遇到帳面虧損的時候，該如何做，才能逆轉勝呢？基金達人建議，定期定額不停扣是優質的解方，可以加速解套，很大機率讓報酬率由負扳正；若可以再搭配定期定額低點加碼承接，效果更好，報酬率有機會再提高 1 倍！

基金賠了 該殺出？還是繼續抱？

近年來黑天鵝、灰犀牛等利空事件頻傳，投資市場因而大幅修正，當定期定額虧損的時候，是該認賠殺出，還是繼續抱呢？基金達人建議，可以先問問自己四個問題！

一是基金風險屬性是否適合自己：倘若基金淨值上下波動的幅度，自己無法承受，已經影響到生活品質，情緒常隨市場起伏不定，也無法安心睡覺，顯然應該選擇將標的轉換到波動度較低的基金。

二是有沒有做好投資組合：諾貝爾經濟學獎得主威廉 夏普 (Sharp ratio 發明者) 曾指出，『成功的投資有 85% 報酬歸功於正確的資產配置』，因此，若是將資金重押單一區域或類股者，必須檢視投資組合，重新做好資產配置，避免風險過度集中，虧損越來越大。

三是資金是否為閒錢：投資不要融資、不放大槓桿，以自有的閒置資金為優先，比較沒有壓力，也不會心浮氣躁而做出錯誤決定。遇到市場重挫之際，也較有本錢挺過股災。若是短期資金，就必須思考解套出場；若是閒置的長期資金，就可以繼續抱、持續定期定額。

四是時間是否夠長：這波投資潮，很多人都是參與到多頭尾聲，空頭卻是完整參與，當然賠錢。舉例來說，2020 年 3 月股市低點，鮮少有人敢於低點進場，當時股市一個月跌了 3 成，大家害怕而不敢進場，後來看到股市大漲，才開始追高投入。

以 MSCI 世界指數為例，從 2020 年低點至 2021 年 1 月，漲幅超過 1 倍，但很多人不是買在 2020 年起漲點，而是到了 2021 年股市頻創新高之際才進場，只賺到了 10%、20%。不過，2022 年股市重挫，不僅獲利全部吐回去了，還倒虧。此時若贖回基金，肯定賠錢。

因此，定期定額要有耐心，最好能夠歷經完整多頭與空頭市場。所以，若是手上持有標的是屬於科技、生技、氣候變遷、基礎建設等符合長期發展趨勢的基金，不用擔心市場短暫的空頭修正，應該繼續定期定額，等待多頭來臨，長期下來，才能享受微笑曲線的豐碩成果。

低檔加碼 提早解套效果讚！

倘若基金已經虧了很多，有沒有快速解套的方法呢？很簡單，只要買的是優質基金，在股災的時候做好兩招：定期定額不停扣、逢低加碼，才能降低平均成本，有助於收斂負報酬，並加快基金報酬率回升。

以定期定額持續扣款來看，若 2008 年金融海嘯之前，開始定期定額買台股，假設在當年 5 月高點進場，每月固定投入 3000 元，不到 1 年時間，即可損益兩平，開始獲利，爾後更可以享受到近 10 年大行情的豐碩投資成果。但是，如果當年股災的時候，沒有堅持定期定額，就會錯過隨後而來的牛市大多頭列車。

除了定期定額不停扣，若有搭配逢低加碼，加速解套的效果又是如何呢？同樣以金融海嘯為例，單筆投資 QQQ(那斯達克 ETF)，最大跌幅高達 30%，若堅持不停損，忍了 2 年，績效還是很不理想，仍呈現虧損，報酬率為 - 20%；反觀定期定額，只要持續扣款，約 1 年半即可回正，2 年後報酬率可達 12%，若有進一步搭配低點加碼者，則報酬率可以提高至 26%，是定期定額的一倍以上。

所以，如果現在買基金有套牢的人，不要因為恐慌或害怕下跌，而把手綁起來，定期定額不要半途而廢，要繼續投資。可以用原來基金，或是新增報酬波動穩健抑或長期趨勢佳的基金，持續定期定額扣款。同時再搭配定期定額逢低加碼，可以讓基金報酬率加速回升，早點脫離住套房的命運。

倍金術投資法簡單好用 資產配置免傷神

投資過程中，資產配置很重要，然而，很多人礙於時間及專業知識，沒有多餘心力研究市場，更遑論可以洞悉市場趨勢，熟捻各類型基金特色，進而進行最佳的投資組合配置。

不過，現在上班族、小資族有福了！富蘭克林華美投信推出「倍金術」投資法，每月只要 2,000 元，就能定期定額買兩種基金組合，可以分散投資風險，例如以台股搭配、全球特別股票基金，或是科技加上中國 A 股基金的組合，且享有終身 0% 手續費，可以降低投資成本，此外綁定富蘭克林華美 LINE 官方帳號再送 LINE POINTS 25 點 (限已開立富蘭克林帳戶之客戶)

透過「倍金術」投資法，投資人不用為資產配置而傷神，因為這兩種投資組合都是經過專家嚴選，可以讓投資更為省時又省力。如果想要攻守兼備、穩收益的人，可以選擇台股 + 特別股組合；若想要追求未來成長契機，可以考慮科技 + A 股組合，兩者長期投資價值已然浮現，此時正是撿便宜的好時機。

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