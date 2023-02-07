Fed短期內不會轉向 標普500指數獲利預期轉負值 後市看空

摩根士丹利在最新報告中表示，投資人不應相信新一輪牛市正在展開，獲利衰退仍將是美股今年出現任何漲勢的主要障礙。

報告指出，「雖然上周的利空並沒有導致最近的熊市漲勢立即逆轉，但這也不代表新一輪牛市已於去年 10 月開啟。」

策略師警告，不利因素並未消退，降息時間可能晚於預期。他們點名強勁的勞動市場和強勢美元指出，這些都是經濟仍能承受更緊縮條件的跡象，Fed 仍可能維持高利率。

此外，策略師表示，標普 500 指數上周五 (3 日) 每股獲利成長的前瞻性指標轉為負值，凸顯出獲利衰退即將重創股市的一個重要預兆。在過去 23 年裡，每股獲利負成長只發生過 4 次，而且每次都伴隨著市場「顯著」下跌。

他們指出：「讓這種分析更有說服力的是，從歷史上看，股票的大部分價格下跌都在遠期每股獲利成長變為負值之後發生的。換句話說，目前這種獲利衰退並未反映在股指走勢。」

大摩近幾個月來一直警告，投資人的獲利預期仍然過高，市場並未完全消化獲利衰退的痛苦，這可能導致 2008 年經濟低迷的重現。該行首席股票策略師威爾森 (Mike Wilson) 表示，今年上半年股市可能下跌多達 20%，警告投資人要為更多的近期波動做好準備。

摩根大通策略師柯蘭諾維奇 (Marko Kolanovic) 也重申，投資人應該無視上周 Fed 利率決議引發的股市反彈，因為美國經濟的「反通膨」(disinflation) 過程可能只是「暫時的」。

他在給客戶的最新報告中寫道，今年前 3 個月可能代表了「市場的拐點」，第 2 和第 3 季可能進入顛簸期，隨後到年底基本面將再次惡化，因為 Fed 可能會在一段時間內保持高利率。

他率領的策略師團隊寫道，「我們建議利用當前的市場反彈來減少風險曝險」。

強勁的勞動市場可能給「軟著陸」的可能澆了一盆冷水。根據柯蘭諾維奇的說法，如果「軟著陸」無法實現，將導致今年的股市贏家出現獲利了結。

在上周非農就業報告超預期重擊市場降息預期後，他現在預計 Fed 在 3 月和 5 月將各升息 25 個基點，然後長時間將利率維持在高水平。即使整體通膨率有望下降，但預計工資上漲將對企業獲利率構成壓力，可能引發更多裁員活動。

他補充指出：「因此，在這種情況下，通膨下滑並值得慶祝，因為利率處於更加限制性的狀態，Fed 將緩慢改變政策路線，除非風險事件迫使利率重置。」