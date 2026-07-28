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〈貴金屬盤後〉美元堅挺 黃金觸及一周低點 等待Fed決策和華許發言

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周二 (28 日) 跌到一周低點，主因美元堅挺，投資人等待聯準會 (Fed) 決策出爐以及主席華許的發言。

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〈貴金屬盤後〉美元堅挺 黃金觸及一周低點 等待Fed決策和華許發言(圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌 1.2%，報每盎司 4026.49 美元，盤中一度觸及 7 月 21 日以來最低。
  • 8 月交割的黃金期貨收低 0.9%，報每盎司 4038.70 美元。

美元持穩在近一個月高點附近，使以美元計價的黃金對海外買家而言變得更加昂貴。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 說：「能源價格維持高檔，仍是 Fed 官員關注的通膨風險。市場預期 Fed 將偏向鷹派，推升升息預期與美元走強，進一步對金價造成壓力。」

自 2 月底美國與以色列對伊朗開戰以來，金價已下跌約 24%，主要因市場預期戰爭帶來的通膨壓力，可能使利率在更長時間內維持高檔。

黃金向來被視為長期抗通膨工具，但利率上升通常不利於這類不具孳息收益的資產。

投資人目前聚焦周三 Fed 利率決策及華許的談話。交易員預估，Fed 本周維持利率不變的機率約 71%，9 月升息的機率則達 75%。

此外，將於周四公布的美國 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，也可望為貨幣政策前景提供更多線索。

德國商業銀行 (Commerzbank) 將今年底金價預測調降 300 美元至每盎司 4500 美元，並表示，若市場對利率的預期沒有反轉，黃金 ETF 資金難以持續回流，金價也不易出現明顯反彈。

地緣政治方面，美國總統川普周一表示，美方與伊朗「談判進展良好」，雙方仍有機會達成協議；但他也警告，若談判破裂，美軍將恢復對伊朗的空襲。伊朗方面也釋出類似訊息，表示若局勢惡化，將採取報復行動。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 2.2%，報每盎司 57.11 美元。
  • 現貨白金下滑 1%，報每盎司 1605.80 美元。
  • 現貨鈀金下跌 2.3%，報每盎司 1261.92 美元。

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黃金金價貴金屬川普Fed聯準會通膨升息利率伊朗油價能源

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