鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-29 07:05

黃金周二 (28 日) 跌到一周低點，主因美元堅挺，投資人等待聯準會 (Fed) 決策出爐以及主席華許的發言。

〈貴金屬盤後〉美元堅挺 黃金觸及一周低點 等待Fed決策和華許發言(圖:Shutterstock)

黃金現貨下跌 1.2%，報每盎司 4026.49 美元，盤中一度觸及 7 月 21 日以來最低。

8 月交割的黃金期貨收低 0.9%，報每盎司 4038.70 美元。

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High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 說：「能源價格維持高檔，仍是 Fed 官員關注的通膨風險。市場預期 Fed 將偏向鷹派，推升升息預期與美元走強，進一步對金價造成壓力。」

自 2 月底美國與以色列對伊朗開戰以來，金價已下跌約 24%，主要因市場預期戰爭帶來的通膨壓力，可能使利率在更長時間內維持高檔。

投資人目前聚焦周三 Fed 利率決策及華許的談話。交易員預估，Fed 本周維持利率不變的機率約 71%，9 月升息的機率則達 75%。

此外，將於周四公布的美國 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，也可望為貨幣政策前景提供更多線索。

德國商業銀行 (Commerzbank) 將今年底金價預測調降 300 美元至每盎司 4500 美元，並表示，若市場對利率的預期沒有反轉，黃金 ETF 資金難以持續回流，金價也不易出現明顯反彈。

地緣政治方面，美國總統川普周一表示，美方與伊朗「談判進展良好」，雙方仍有機會達成協議；但他也警告，若談判破裂，美軍將恢復對伊朗的空襲。伊朗方面也釋出類似訊息，表示若局勢惡化，將採取報復行動。

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