鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-29 05:56

美股週二 (28 日) 漲跌互見，可口可樂等企業財報優於預期，加上國際油價明顯回落，帶動資金轉進消費、金融及醫療保健等類股，道瓊指數勁揚逾 500 點，連續第三個交易日收紅。

半導體類股週二再度「空軍集結」，費半指數重挫近 5%，記憶體類股首當其衝，美光、SK 海力士 ADR 下殺逾 8%，SanDisk 暴跌 13%。

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市場擔心輝達 (NVDA-US) 擬為 OpenAI 相關資料中心計畫提供約 2,500 億美元資金，可能加深 AI 產業的循環融資風險。

同時中國在 AI 模型、記憶體晶片及國產浸潤式深紫外光 (DUV) 曝光機方面取得進展，也加劇競爭疑慮，導致亞洲與歐洲晶片股率先遭到劇烈拋售，賣壓隨後蔓延至美國半導體類股。

南韓 Kospi 指數週二盤中跌幅達 8%，觸發今年第八次熔斷機制，恢復交易後賣壓持續擴大，終場重挫 10.8%，進一步打擊全球半導體市場信心。

不過，油價回落為美股大盤提供支撐。美國與伊朗延續週末以來的暫停交火狀態，西德州原油 (WTI) 期貨週二下跌約 4%，收在每桶 79.26 美元；布蘭特原油期貨下挫 4.8%，收在每桶 84.09 美元。

隨著伊朗與沙烏地阿拉伯及阿曼討論荷莫茲海峽相關議題，市場對原油供應中斷的疑慮有所緩解。然而，美國總統川普週二再次表示，如果德黑蘭拒絕達成協議，美國可能攻擊伊朗的橋梁與發電廠。

聯準會將於週三公布利率決策。市場普遍預期本次會議將維持利率不變，投資人將密切關注決策聲明及官員說法，以尋找後續貨幣政策方向的線索。

根據芝商所 FedWatch 工具，聯邦基金期貨目前反映，聯準會可能在 9 月升息 1 碼。

美股週二 (28 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 537.24 點，或 1.03%，報 52,747.32 點。

那斯達克指數下跌 55.17 點，或 0.22%，報 24,876.91 點。

S&P 500 指數上漲 15.60 點，或 0.21%，報 7,428.78 點。

費城半導體指數下跌 519.20 點，或 4.49%，報 11,035.68 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 132.21 點，或 0.78%，報 16,776.71 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲多跌少。Meta (META-US) 小跌 0.08%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.94%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.19%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.09%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.23%。

台股 ADR 多收墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.70%；日月光 ADR (ASX-US) 重挫 7.17%；聯電 ADR (UMC-US) 崩跌 9.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 逆勢上漲 0.37%。

企業新聞

半導體類股全面承壓之際，蘋果 (AAPL-US) 週二逆勢上漲超 0.9% 至每股 340.08 美元，盤中市值一度首度突破 5 兆美元。

飲料巨頭可口可樂 (KO-US) 第二季營收與獲利雙雙超越預期，並調高全年財測，激勵股價勁揚 4.97% 至每股 88.27 美元，創下 2009 年以來最佳單日表現。

波音 (BA-US) 強漲 4.76% 至每股 221.56 美元，該公司季營收優於市場預期，並產生 6 億美元正自由現金流。

PayPal (PYPL-US) 勁揚超 4% 至每股 58.32 美元，主要受到全年獲利預測上調及成本削減計畫激勵。

康寧 (GLW-US) 暴跌超 12% 至每股 126.01 美元，受益 AI 資料中心基礎設施的旺盛需求，康寧最新營收與獲利均優，但其保守的財測引發市場對業績成長的持續擔憂。

華爾街分析

半導體股重挫並未拖垮整體市場，反而凸顯近期資金由高估值科技股轉向傳統產業的趨勢。

SPDR 科技業類股 ETF (XLK-US) 跌至 5 月 7 日以來最低水準；SPDR 醫療保健類股 ETF (XLV-US) 與金融類股 ETF (XLF-US) 則雙雙升至歷史新高，其中金融類股主要受到保險股上漲帶動。

Baird 投資策略師 Ross Mayfield 指出，這波資金輪動涵蓋範圍廣泛，動能交易退潮的現象已延續 6 至 8 週，主要受到市場技術面影響，並非企業基本面出現重大轉變。

不過，他指出，金融、工業及非必需消費等景氣循環類股能否延續漲勢，仍取決於利率與油價能否維持在目前附近。如果短期及長期美債殖利率全面攀升，油價又重新逼近每桶 100 美元，相關類股可能難以續獲買盤支持。

嘉信理財策略師 Kevin Gordon 認為，多項因素共同降低晶片股回檔對整體市場造成的衝擊，但投資人仍須留意，支撐目前盤勢的趨勢是否出現反轉。