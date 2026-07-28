美股聚焦超級星期三 微軟、Meta財報接棒 聯準會決策成市場三大焦點

鉅亨網新聞中心 2026-07-29 07:40

（圖：REUTERS/TPG）

債市方面，美國公債殖利率同步回落，10 年期美債殖利率下滑 6 個基點至 4.60%，2 年期公債殖利率下降 5 個基點至 4.28%，反映市場持續關注聯準會 (Fed) 貨幣政策動向。

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原物料市場同步降溫，西德州中質原油 (WTI) 期貨跌至每桶 79.16 美元，布蘭特原油則報每桶 83.85 美元，油價持續回吐近期因中東局勢推升的風險溢價。

市場人士表示，周三將迎來本周最重要的三大焦點，包括科技巨頭財報、南韓記憶體龍頭 SK 海力士財報，以及聯準會最新利率決策，預料將左右全球金融市場走勢。

除了兩大科技巨頭外，半導體設備大廠科林研發 (LRCX-US)、Arm Holdings (ARM-US) 及高通 (QCOM-US) 也將公布最新業績，投資人將藉此觀察 AI 晶片、智慧手機及企業 IT 支出需求是否持續改善。

近期市場對大型科技公司龐大 AI 投資開始出現分歧聲音，部分投資人擔憂資本支出快速增加恐壓縮自由現金流及獲利能力，因此企業管理層對 AI 投資回報的說明，將成為此次財報季最重要的觀察重點之一。

另一方面，南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SKHY-US) 也將公布財報。該公司周二 ADR 重挫 9%，拖累韓國 KOSPI 指數暴跌 10.84%，市場主要擔憂中國記憶體產業與半導體設備技術近期快速發展，可能改變全球記憶體市場競爭格局。

分析師指出，SK 海力士作為全球高頻寬記憶體 (HBM) 主要供應商之一，其財報與展望將有助判斷 AI 伺服器需求是否依舊強勁，也將牽動美光科技 (MU-US)、三星電子及其他全球記憶體供應鏈股價表現。

第三項焦點則是聯準會利率決策。

聯準會將於周三公布最新貨幣政策會議結果。目前利率期貨市場預估，本次升息機率約 31.5%，雖然多數投資人認為聯準會可能維持利率不變，但華爾街部分人士認為，在美國經濟仍具韌性背景下，聯準會仍有必要維持偏鷹派立場，以持續抑制通膨。

市場普遍認為，除了政策利率外，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在會後記者會對通膨、就業市場、經濟成長及未來利率路徑的最新看法，將成為影響股債匯市短期走勢的關鍵。