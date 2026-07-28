鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-29 06:00

全球晶片股週二 (28 日) 慘遭血洗，隨著科技巨頭持續投入鉅額資金擴建人工智慧 (AI) 基礎設施，市場開始重新評估相關投資的融資壓力與獲利前景，加上中國晶片產業快速崛起，進一步加劇投資人對產業競爭的憂慮。

全球晶片股周二慘遭血洗 美光、SK海力士ADR下殺逾8% SanDisk暴跌13% (圖：shutterstock)

美國晶片股週二 (28 日) 延續前一交易日跌勢，賣壓進一步擴大，記憶體與儲存類股首當其衝，美光 (MU-US)、SK 海力士 ADR (SKHY-US) 與希捷科技 (STX-US) 週二均下殺逾 8%，威騰電子 (WDC-US) 重挫近 7%，SanDisk (SNDK-US) 更暴跌超 14%。

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英特爾 (INTC-US) 收瀉近 6%，超微 (AMD-US) 崩跌 8%。AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 開盤一度下挫，隨後翻紅，終場大致持平。

全面性賣壓拖累費城半導體指數崩跌近 5%，跌至兩個多月低點，顯示市場正加速調整先前大幅受惠於 AI 題材的部位。

上述走勢延續亞洲市場稍早出現的大規模賣壓。

南韓市場方面，南韓 Kospi 指數週二盤中跌幅達 8%，觸發今年第八次熔斷機制，恢復交易後跌勢持續擴大，終場重挫 10.8%。

SK 海力士收盤暴跌 14.65%，三星電子重挫逾 13%。其他與人工智慧 (AI) 相關的企業也遭遇沉重賣壓，三星 SDI 下跌 11.37%、LG Innotek 暴跌 16.29%、首爾半導體下滑 8.78%，LG 化學則下跌 7.5%。

日本半導體股同樣走低。東京威力科創收盤重挫 10.96%，愛德萬測試下跌逾 10%；軟銀集團因持有 Arm 股份，被視為主要 AI 投資概念股，股價下跌 4.43%。日本電腦記憶體製造商鎧俠更暴跌逾 18%。

台股收盤表現也疲弱，全球晶圓代工龍頭台積電下跌近 3%。中國科技股比重較高的創業板 300 指數下挫 6.49%，恒生中國內地半導體晶片指數則大跌 7.02%。

其他晶片設備類股也同步承壓，ASM International 及貝思半導體跌幅介於 5.31% 至 3.56%。

跌勢自週一開始 美國與亞洲科技股高度連動

市場情緒轉弱之際，《華爾街日報》報導，輝達正在洽談為一項與 OpenAI 有關的大型資料中心計畫提供約 2,500 億美元資金。這項消息讓投資人更加關注 AI 基礎設施建設的資金來源，以及科技公司是否必須承擔更多債務才能維持目前的擴張速度。

除了 AI 投資的融資問題，中國半導體產業加速發展也成為市場另一項隱憂。分析師認為，中國晶片技術持續進步，加上當地半導體企業擴大產能與資本規模，可能逐步改變全球晶片市場的競爭格局。

中國記憶體晶片製造商長鑫存儲 (CXMT) 7 月 27 日在上海掛牌，上市首日股價暴漲 466%，成為亞洲今年規模最大的首次公開募股 (IPO)。

據悉，長鑫存儲此次 IPO 募得 86 億美元，掛牌後市值達人民幣 3.3 兆元，約合 4,877.3 億美元，相當於美國記憶體晶片大廠美光市值的近一半。長鑫存儲上市後獲得龐大資金，也讓市場更加擔心中國業者可能加速擴產，對全球記憶體價格與現有供應商市占率形成壓力。

與此同時，信用市場也開始對科技業大舉投入 AI 發出警訊。

CDS 成本上升，代表投資人為企業債務違約風險投保的費用增加，也反映市場對相關公司的財務壓力轉趨謹慎。近來超大規模雲端服務業者發行的債券同樣承受賣壓，主因這些企業正投入數千億美元興建資料中心、採購晶片及開發 AI 模型，並透過擴大發債支應部分資金需求。

華爾街分析

SK 海力士是輝達高頻寬記憶體 (HBM) 的主要供應商，也是近年 AI 資本支出熱潮的重要受惠者。由於股價先前已大幅反映 AI 成長預期，一旦市場信心動搖，也更容易出現劇烈修正。

Acadian Asset Management 資深副總裁 Owen Lamont 表示，SK 海力士股價劇烈震盪，反映市場對 AI 投資週期仍充滿不確定性。投資人目前依舊難以掌握這項技術最終將對整體經濟造成何種影響。

Lamont 指出：「我們目前正面臨極大的不確定性。沒有人知道 AI 發展過程將如何影響經濟，因此無論如何，市場走勢可能都會相當顛簸。」

他進一步指出，槓桿型交易所交易產品可能正在加劇市場波動，儘管這類產品並非造成 SK 海力士近期劇烈震盪的唯一原因。

Lamont 表示：「更廣泛而言，南韓、香港與美國整個槓桿型 ETF 生態系統，都可能提高波動性，並放大市場價格的起伏。」

信貸資產管理公司 Sona Asset Management 投資長 John Aylward 則點評，信用市場最在意的是可預測性，但目前 AI 建設需要投入多少資金、擴張速度能維持多久，仍充滿變數，已明顯削弱投資人信心。

渣打銀行股票投資長 Sundeep Gantori 研判，近期媒體報導聚焦中國在記憶體晶片及微影設備領域的發展企圖，也使市場對半導體類股的情緒進一步惡化。

不過，他認為產業的長期前景仍未改變。Gantori 表示：「市場機會仍然足夠龐大，能讓多家業者同時受惠並共存。」他認為，AI 投資週期仍將持續為主要科技企業提供支撐。

他也指出：「韓股今天走弱的另一個原因，是部分券商報告預測記憶體價格將在 2027 年觸頂，這與我們的看法並沒有太大差異。」