葉倫：美國失業率53年新低 「不可能出現經濟衰退」

美國財政部長葉倫周一 (6 日) 表示，由於美國勞動市場強勁，她看到一條避免美國經濟衰退的途徑，也就是通膨大幅下降且經濟保持強勁。

她在 ABC 的早安美國節目中表示，「當你有 50 萬個工作崗位和 50 多年來最低的失業率時，就沒有經濟衰退的問題。」「我看到的是通貨膨脹顯著下降且經濟保持強勁的路徑。」

葉倫表示，通膨仍然過高，但過去 6 個月一直在下降，考量到拜登政府採取的措施，包括降低汽油和處方藥成本的措施，通膨可能會大幅下降。

美國勞工部上周五 (3 日) 公布的數據顯示，1 月就業成長大幅加速，非農就業崗位增加 51.7 萬個，失業率降至 53 年半的低點 3.4%。

雖然科技業此起彼落裁員，但招聘力度依然強勁，降低了市場對 Fed 即將暫停其貨幣政策緊縮期的預期。

葉倫告訴 ABC，降低通膨仍然是拜登的首要任務，但事實證明美國經濟「強勁而有韌性」。

她說，三項獨立的法案：《通膨降低法》、《CHIPS 法》和一項大規模基礎設施法案，都將有助於降低通膨，同時對俄羅斯石油成本設定價格上限。

葉倫呼籲國會提高美國債務上限，並警告說如果不這樣做將導致「經濟和金融災難」，「雖然有時我們觸及上限，但過去以來國會一直都認為這是它的責任，需要再次這樣做。」

美國政府上個月觸及 31.4 兆美元的債務上限，促使財政部警告，它可能無法避免 6 月初之後的違約。

美國共和黨眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 和拜登總統上周就提高債務上限舉行會談並同意再次會面，但府會僵局仍令市場感到不安。