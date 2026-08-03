鉅亨網編譯段智恆 2026-08-03 21:00

有「股神」之稱的巴菲特 (Warren Buffett) 並未預測美股即將崩盤，但他曾盛讚為「衡量市場估值水準的最佳單一指標」，如今卻升至歷史新高，引發市場對美股估值過熱的疑慮。

所謂「巴菲特指標」，是以威爾夏 5000 指數 (Wilshire 5000) 代表美國上市公司總市值，再除以美國國內生產毛額(GDP)。目前這項比率約達 230%，遠高於網路泡沫破裂前約 150% 的水準，表面看來，美股甚至比當年更加昂貴。

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不過，巴菲特提出這項看法至今已經 25 年，市場結構也出現重大變化。威爾夏 5000 指數目前成分股早已不到 5000 家，甚至低於 4000 家；更重要的是，美國大型企業日益國際化，許多公司的營收與獲利來自海外，單純拿全球化企業的市值與美國國內經濟規模相比，可能產生失真。

FactSet 買方研究資深總監史瓦林 (Jonas Svallin) 因此依照企業在美國市場的營收占比調整數據。修正後的巴菲特指標僅約 144%，明顯低於原始版本的 230%；壞消息是，以歷史標準來看，美股估值仍處於相同程度的高檔。

史瓦林表示，美股目前「毫無疑問非常昂貴」，而且在利率不再處於異常低檔的情況下，這次估值極端化在某些方面甚至更加令人擔憂。低利率時期可以用資金成本便宜解釋高估值，如今這項理由已不再充分。

然而，這並不意味投資人應該立即清空股票。估值指標向來不擅長預測市場短期走勢，巴菲特指標多年前突破網路泡沫高點後，美股也未立刻崩盤。

伯克夏海瑟威的投資布局透露出較為謹慎的訊號。該公司仍在買進部分股票，但速度放慢、選股更加挑剔，資產負債表上的現金部位已高達 4000 億美元。這反映股票價格偏高，未來報酬可能難以超越現金，卻不代表市場即將暴跌。