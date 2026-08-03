鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (3) 日在亞股中一枝獨秀，終場收在 43,386 點，上漲 266 點，站穩 10 日線，不過，外資期現貨同步做空，大幅加碼空單超過 7,000 口，淨空單口數超過 9 萬口，創歷史新高；現貨也調節二線晶圓代工廠與面板雙虎，包括聯電、力積電、群創與友達，四檔合計賣超張數達 15 萬張。
三大法人今日合計賣超 187.8 億元，外資轉賣 191.9 億元，投信再加碼 210.7 億元，已是連 29 買，自營商 206.5 億元，連 7 賣；台指期方面，外資大幅加碼空單 7,523 口，未平倉空單口數回升至 9 萬口，達 90,038 口，在外資期現貨同步做空下，為台股進一步反彈增添壓力。
外資賣超第一名為聯電 (2303-TW)(UMC-US)，大賣 8.9 萬張，也提款同為晶圓代工廠的力積電 (6770-TW)，張數約 3.3 萬張，群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 也雙雙被調節，兩者合計 3.3 萬張，其他如台泥 (1101-TW)、彰銀 (2801-TW)、第一金 (2892-TW) 也各自都有 2.2 萬張以上。
外資買超則青睞 ETF，買超前 10 名就有 9 檔為 ETF，包括主動式 ETF、指數型 ETF 等，大買主動統一台股增長 (00981A-TW) 近 12 萬張，其他如主動統一升級 50(00403A-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、凱基台灣 TOP50(009816-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、主動富邦台灣龍耀 (00405A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW)、主動國泰動能高息 (00400A-TW) 也各自都有 1.4 萬張至 8.9 萬張左右的張數。
值得注意的是，外資也加碼元大台灣 50 反 1(00632R-TW)，大買 9.1 萬張，凸顯對大盤日前大幅反彈避險的意識。
投信則與外資對作，逆勢敲進聯電 1.2 萬張，也加碼元大台灣 50 約 4 千張；自營商則與外資同步調節群創，賣超近 3 千張。
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