鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-03 20:00

台股今 (3) 日在亞股中一枝獨秀，終場收在 43,386 點，上漲 266 點，站穩 10 日線，不過，外資期現貨同步做空，大幅加碼空單超過 7,000 口，淨空單口數超過 9 萬口，創歷史新高；現貨也調節二線晶圓代工廠與面板雙虎，包括聯電、力積電、群創與友達，四檔合計賣超張數達 15 萬張。

三大法人今日合計賣超 187.8 億元，外資轉賣 191.9 億元，投信再加碼 210.7 億元，已是連 29 買，自營商 206.5 億元，連 7 賣；台指期方面，外資大幅加碼空單 7,523 口，未平倉空單口數回升至 9 萬口，達 90,038 口，在外資期現貨同步做空下，為台股進一步反彈增添壓力。

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外資買超則青睞 ETF，買超前 10 名就有 9 檔為 ETF，包括主動式 ETF、指數型 ETF 等，大買主動統一台股增長 (00981A-TW) 近 12 萬張，其他如主動統一升級 50(00403A-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、凱基台灣 TOP50(009816-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、主動富邦台灣龍耀 (00405A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW)、主動國泰動能高息 (00400A-TW) 也各自都有 1.4 萬張至 8.9 萬張左右的張數。

值得注意的是，外資也加碼元大台灣 50 反 1(00632R-TW)，大買 9.1 萬張，凸顯對大盤日前大幅反彈避險的意識。