鉅亨網編譯段智恆 2026-08-03 19:30

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，他仍樂觀看待美國通膨將逐步降溫，但若物價壓力未能朝 2% 目標回落，聯準會 (Fed) 將毫不猶豫採取行動，包括進一步升息。

市場別押錯方向！Fed三把手警告：必要時毫不猶豫升息(圖：REUTERS/TPG)

威廉斯上周五接受《路透》專訪時指出，如果能源價格與關稅影響已經觸頂，且美國經濟維持穩健，過去一年半推升通膨的部分主要因素可望逐漸淡化，先前受到壓抑的通膨降溫力量也可能重新浮現。

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他預期，美國通膨將在今年下半年下降，明年進一步放緩，並於 2028 年以前持續回到 Fed 設定的 2% 目標。不過，他目前最關注的是未來幾個月核心通膨數據，觀察物價漲勢是否確實進入符合 2% 目標的下降軌道。

威廉斯重申，現行利率水準「處於適當位置」，足以引導通膨逐步回落。但他也強調，如果經濟發展方向無法讓通膨降至 2%，Fed 採取行動、重新將物價拉回正軌將是完全適當的選擇。

Fed 上周召開聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，以 9 票對 3 票決定將聯邦基金利率目標區間維持在 3.50% 至 3.75%。威廉斯表示，他強烈支持按兵不動的決定。

通膨已經超過五年未回到 2% 或以下。Fed 偏好的通膨指標 6 月年增 3.7%，除受到美伊戰爭、能源供應衝擊與川普政府關稅影響外，企業大舉投資人工智慧 (AI) 帶來的需求，也使物價承受額外壓力。

三名 Fed 官員在上周會議投下反對票，並於周五發布聲明，主張提高短期借貸成本以壓低通膨。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克表示，通膨已連續超過五年頑固維持在 2% 以上，她沒有信心物價漲勢能自行回到政策目標。

市場也開始反映 Fed 可能再次升息。由於投資人擔憂通膨將長期居高不下，美國長期公債殖利率持續攀升，利率期貨則顯示，交易員認為 Fed 在今年底以前升息的機率已不可忽視。

不受市場定價綁架 關注能源衝擊變化

威廉斯坦言，當前經濟前景仍存在高度不確定性，中東衝突再起，也讓能源價格何時回落變得難以判斷。不過，一旦衝突獲得解決、航運恢復正常，能源市場改善速度可能相當快。

他目前的基準預測是，中東衝突不至於在今年下半年或明年持續推升通膨，但實際情況仍可能隨戰事發展改變。

面對金融市場押注 Fed 年底前可能升息，威廉斯強調，Fed「絕對不會」受到市場價格綁架。決策官員雖然密切觀察金融市場，仍須進行獨立分析，綜合評估影響經濟與前景的各項因素，再作出貨幣政策決定。

新任 Fed 主席華許已減少提供貨幣政策的「前瞻指引」，市場因而更難預測 Fed 下一步動向，也增加經濟數據與官員談話引發價格波動的可能性。

看好 AI 長期前景 暫不憂心金融風險

談到 AI 熱潮，威廉斯仍對產業前景抱持樂觀態度，並認為近期 AI 類股與相關資產價格劇烈波動並不令人意外。在技術快速創新、產業環境迅速變化的時期，市場出現大幅度漲跌相當常見，過去科技浪潮期間也曾發生類似情況。

至於企業為了擴建 AI 基礎設施大舉借款，是否可能形成金融穩定風險，威廉斯認為，目前槓桿程度與約二十年前引爆金融危機的情況不同。