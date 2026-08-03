鉅亨網編譯段智恆 2026-08-03 20:01

美國總統川普宣布取消原定對伊朗發動的新一波攻擊，並透露美伊兩國將恢復談判，帶動國際油價大跌、美股期指周一 (3 日) 全面走高。道瓊期指一度大漲 535 點或 1%，標普 500 指數期貨上漲 0.6%，那斯達克 100 指數期貨則漲 0.2%。

川普取消攻擊、美伊恢復談判！道瓊期指狂飆逾500點、油價崩跌(圖：REUTERS/TPG)

川普周日表示，他已取消原定對伊朗發動的軍事攻擊，美伊談判將於周一重新展開。美國媒體上周五才報導，隨著透過談判結束戰爭的希望逐漸消退、能源價格飆升，川普正準備對伊朗展開新一波空襲，如今局勢出現轉折，緩解市場對能源供應中斷的擔憂。

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國際油價聞訊重挫，布蘭特原油期貨下跌 5.2%，報每桶 83.39 美元；西德州中級原油期貨跌幅更達 6.2%，報每桶 79.45 美元。

隨著能源價格下降稍微減輕通膨疑慮，美國公債殖利率也同步走低，指標 10 年期美債殖利率下滑 6 個基點至 4.68%。

不過，Vital Knowledge 創辦人克里沙富利 (Adam Crisafulli) 指出，投資人仍刻意壓低樂觀情緒，因為市場過去也曾經歷類似的希望升溫，這場衝突在真正獲得解決以前，可能仍有一段路要走，甚至最終能否達成協議也存在疑問。

周一是 8 月首個交易日，美股三大指數在經歷動盪的 7 月後，正試圖重新站穩腳步。投資人本周也將迎來一系列美國勞動市場數據，焦點落在周五公布的 7 月非農就業與失業率。

FactSet 調查顯示，市場預估美國 7 月非農就業人口增加 8.75 萬人，高於 6 月的 5.7 萬人；失業率則可能由 4.2% 升至 4.3%。相關數據將成為市場研判美國經濟與聯準會 (Fed) 政策前景的重要依據。

歐股周一早盤普遍走高，道瓊歐洲 600 指數上漲 0.3%，汽車類股大漲近 2.3%。德國 DAX 指數上漲 1.3%，法國 CAC 40 指數漲近 1.1%，英國富時 100 指數則小跌近 0.1%。