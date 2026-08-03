鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-03 17:51

臺灣證券交易所今 (3) 日下午召開臨時記者會，宣布修訂「公布注意暨處置有價證券相關規定」。為提升交易效率並維護市場秩序，自今 (2026) 年 8 月 10 日起，處置股票的「關禁閉」時間將大幅縮短，撮合頻率也由現行的 5 分鐘或 20 分鐘，統一加速至約每 2 分鐘撮合一次。此外，證交所同步放寬高價股的注意股票認定標準，並建立每半年定期檢視機制。

日前台股急遽回檔，多位立委關切處置股舊制成為台股流動性殺手，讓投資人跌到賣不掉。證交所今天宣布，本制度自民國 84 年訂定以來經歷多次檢討，考量近期市場變化與各界建議，決定予以修訂，主要聚焦三大重點。

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一、處置期間縮短

一般處置：第一次及第二次 (含) 以上遭發布處置的有價證券，處置期間由原先的 10 個營業日，大幅縮短為 5 個營業日。

當沖過高處置： 若處置期間同時因「當沖交易占比過高」遭公布注意者，處置期間由原先的 12 個營業日，縮短為 7 個營業日。

二、撮合時間加速

原先遭處置的普通交易股票，撮合作業時間為每 5 分鐘或 20 分鐘一次；新規實施後，參考現行瞬間價格穩定措施，統一調整為約每 2 分鐘撮合一次，大幅提升流動性。

三、高價股注意標準放寬

為避免高價股因正常波動頻繁觸及注意標準，修正「6 個營業日收盤價起迄價差」認定，當日收盤價須超過 1000 元，且 6 個營業日價差達 300 元以上才適用 (原為價差 100 元即適用)。股價超過 2000 元後，每增加 1000 元為一級距，價差標準增加 150 元 (例如：股價 2000～3000 元者，價差門檻為 450 元，依此類推)。

新制將於 8 月 10 日上路，若是仍處於處置期間的有價證券，證交所表示，至 8 月 10 日前已處置滿 5 天 (或當沖加重者滿 7 天)，自 8 月 10 日起直接解除處置。若截至 8 月 10 日僅處置 3 天，則持續處置至滿 5 天 (或 7 天) 即解禁。

除變更交易方法 (含採分盤競價) 者外，其餘受處置股票自 8 月 10 日起，撮合時間一律改為約每 2 分鐘一次。