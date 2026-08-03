鉅亨網編譯段智恆 2026-08-03 20:10

中國國營貿易商上周五 (7 月 31 日) 大舉採購美國黃豆，趁價格下跌之際買進 14 至 16 船，總量約 100 萬噸。交易員指出，這波罕見的大規模採購除了考量價格，也可能與中國國家主席習近平預計 9 月訪美，以及北京履行對華府的採購承諾有關。

習近平訪美前送大單！中國一口氣買下百萬噸美國黃豆(圖：REUTERS/TPG)

《路透》周一 (3 日) 引述 4 名亞洲交易員報導，每船黃豆載運量約 6.5 萬噸，預計於 10 月裝運。消息人士指出，這批交易主要由中國儲備糧管理集團 (中儲糧) 負責採購。

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一名任職於國際貿易公司的亞洲交易員表示，中國擴大採購的主要原因是美國黃豆價格上周明顯下跌；此外，習近平計畫 9 月訪美，北京也有意依照先前對華府作出的承諾，增加購買美國農產品。

白宮去年 10 月宣布，中國已同意在 2028 年底以前，每年採購 2500 萬噸美國黃豆。不過，在上周五這波交易以前，中國今年採購量僅略高於 400 萬噸，距離年度承諾仍有相當大的差距。美國總統川普則於 7 月底表示，習近平將在 9 月 24 日訪問美國。

消息人士透露，中國買方採購由美國墨西哥灣沿岸出口的黃豆時，支付的價格較芝加哥期貨交易所 (CBOT)11 月黃豆期貨合約每英斗溢價 3.03 美元；由美國太平洋西北地區出口的黃豆，溢價則約為 3 美元。CBOT 交投最活躍的黃豆期貨上周大跌 5.2%，為中國國營貿易商提供逢低進場機會。

中儲糧與中糧集團均未回應置評要求，也未證實相關採購消息。中儲糧上周五另在拍賣會上，售出約 50.4 萬噸進口黃豆掛牌量的一半，顯示這家國家糧食儲備機構正騰出庫存空間，準備接收即將運抵的美國黃豆。