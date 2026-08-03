鉅亨網記者黃皓宸 台北
輝達 (NVDA-US) 資深副總裁 Gilad Shainer 近期宣告，共同封裝光學 (CPO) 將步入量產，激勵台廠光通訊股今 (3) 日表現強勢，聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW)、聯鈞 (3450-TW)、波若威 (3163-TW)、華星光 (4979-TW) 等多檔個股亮燈漲停板。
據外電報導，Gilad Shainer 除了指出 CPO 步入量產，也點名未來光通訊市場最大商機在於垂直擴充 (Scale-up)，所需頻寬效能將會是水平擴充 (Scale-out)10 倍，輝達在任何技術量產前，提前打造好相關供應鏈，從光引擎、封裝、光纖陣列到客製化雷射光源，持續投資及部屬，預期今 (2026) 年可望開始看到大量具備 CPO 技術的交換器，有望在全球各地 AI 工廠中持續導入。
今日盤面上，光通訊族群多檔開盤後，隨即迅速亮燈漲停，聯亞、光聖、聯鈞、波若威、華星光、光環 (3234-TW) 及上詮 (3363 -TW)，其他包括前鼎 (4908-TW)、統新 (6426-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 股價也飆漲近 7-8％。
分析師表示，矽光子族群近期完成跌深後打底上揚，加上輝達點名 CPO 將步入量產，儘管外界預期 CPO 放量出貨可能要等到 2028 年，但現在就卡位供應鏈的廠商，有望成為下一波 AI 基礎設施投資的最大受惠者
據研調機構預估也指出，CPO 市場規模將於 2030 年突破 390 億美元，且 2028 至 2029 年間成長動能將隨 Scale-up 開始導入光互連後，市場有望持續增長。
#高盈餘高毛利
#動能均線獲利股
#營收獲利增加
#營收創高股
下一篇