鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-03 13:21

輝達宣布CPO步入量產，激勵光通訊族群臉紅多檔亮燈漲停。(圖：shutterstock)

據外電報導，Gilad Shainer 除了指出 CPO 步入量產，也點名未來光通訊市場最大商機在於垂直擴充 (Scale-up)，所需頻寬效能將會是水平擴充 (Scale-out)10 倍，輝達在任何技術量產前，提前打造好相關供應鏈，從光引擎、封裝、光纖陣列到客製化雷射光源，持續投資及部屬，預期今 (2026) 年可望開始看到大量具備 CPO 技術的交換器，有望在全球各地 AI 工廠中持續導入。

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分析師表示，矽光子族群近期完成跌深後打底上揚，加上輝達點名 CPO 將步入量產，儘管外界預期 CPO 放量出貨可能要等到 2028 年，但現在就卡位供應鏈的廠商，有望成為下一波 AI 基礎設施投資的最大受惠者