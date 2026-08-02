鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-03 06:00

過去 40 天，韓股上演極端劇本，在 6 月 23 日至 7 月 30 日，南韓綜合股指 (KOSPI 跌去近四成，超過 2800 兆韓元市值灰飛煙滅，規模竟超過南韓 2025 年全年 GDP；部分個股兩倍槓桿產品自高點回檔逾 80%。

戲劇性轉折發生在上周五 (7 月 31 日)，KOSPI 單日反彈近 18%，三星電子漲 26.81%、SK 海力士一度觸及 30% 漲停，部分兩倍做多槓桿 ETF 單日飆漲超 60%，創史上最大單日漲幅，但也讓市場更焦慮：這究竟是去槓桿尾聲的死貓跳，還是基本面即將接手定價的前奏？

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一切的種子在 5 月埋下，南韓推出追蹤三星電子、SK 海力士單日表現的兩倍槓桿 ETF，上漲時賺錢效應吸金，下跌時為維持固定槓桿倍數必須機械減倉，疊加融資盤平倉，把市場推入負向循環。

根據韓國金融投資協會數據，自 5 月初至 7 月 29 日，券商對未結算款項的強制賣出累計約 2.6 兆韓元。

根據高盛上周六 (1 日) 數據，截至上周五，南韓槓桿 ETF 資產規模從峰值 530 億美元降至 240 億美元，槓桿部位佔自由流通股比重降至 1.9%；但過去一、兩周資金外流後，散戶再度加碼，潛在每日再平衡資金流雖較峰值減半，「影響依然顯著」。

華泰證券表示，韓股去槓桿進入「最後一哩路」，但尾端風險未消：其一，槓桿 ETF 部位仍偏高，美國英偉達、特斯拉相關產品佔流通市值約 0.4%，南韓明顯過頭；其二，規模縮水主要靠標的跌價而非贖回，二級市場買盤未冷；其三，KOSPI 200 波動率指數 (VKOSPI) 上周四處於 2005 年以來 99.6% 分位。

根據華泰估算，槓桿 ETF 佔三星、海力士 30 日均成交比重仍達 11.4%，是高波動核心來源，8 月中政策落地前市場恐續呈高波震盪。

市場劇震後，首爾監管思路從「提示風險」轉向「控增量、消化存量」，暫停新單股槓桿產品上市並禁廣告。自上周五起，散戶新買或加碼境內外單股槓桿產品，帳戶須留至少 3000 萬韓元現金 (原門檻 1000 萬)，股票、債券、一般 ETF 不再計入，個人投資上限、模擬交易、提高過度交易成本等也在研議。

上周五大反彈為市場換來喘息，但從高點跌逾 80% 的槓桿產品需漲逾 400% 才能回本，投資人更在意的是 AI 與半導體敘事是否動搖？

FXTM 富拓特約分析師黃俊指出，本輪是「估值正常回調＋槓桿快進快出」的疊加，若踩踏緩解，韓股仍望平穩，預計 2026 年全球 AI 淨利達 6370 億美元，南韓記憶體類股可沾光。

高盛報告亦提到，南韓今年 6 月工業生產月增 6.4%，優於預期，半導體產量月增率 4.5%，與汽車合貢工業增量四成。

多位機構人士認為：近期下跌以「殺估值」為主，若資金面企穩、未演變成「殺邏輯」「殺盈利」，市場將逐步回歸基本面，野村則把當前去槓桿視為「重置」而非趨勢逆轉，預期韓股從「槓桿牛」切往「企業回購牛」，2026 年韓企回購規模創高、兩大半導體佔九成，KOSPI 萬點目標未廢。