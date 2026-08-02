鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-02 22:10

美銀最新報告指出，聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）首場利率決策記者會未能穩定市場預期，導致通膨預期升溫、公債殖利率曲線走陡及美元走弱。若未來通膨數據未明顯降溫，加上就業市場維持韌性，9 月升息恐從政策選項轉為重建聯準會公信力的必要措施。

聯準會主席華許上任後首次主持利率決策記者會，會後市場對聯準會抗通膨決心的疑慮不減反增。

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美銀證券在最新研究報告中借用 Jared Diamond 提出的「安娜 · 卡列尼娜原則」，指出成功的貨幣政策需要多項條件同時到位，但只要有一個環節鬆脫，物價穩定的目標便可能全盤落空。

聯準會日前以 9 比 3 的投票結果，決議維持利率不變。然而華許在會後記者會上，並未就此次決策提供市場期待的清晰指引，反倒強調金融市場本身的資金環境收緊，已在一定程度上取代了升息應有的效果。

這番說法立刻引發市場重新定價：公債殖利率曲線走陡、長端利率攀升、反映通膨預期的損益兩平利率同步走高，美元則轉弱。

分析人士指出，這正是央行公信力遭到市場質疑時的典型反應模式。

美銀在報告中直言，若接下來數週公布的通膨數據無法釋出足夠的鴿派訊號，聯準會 9 月升息恐怕已不只是單純的政策選項，而更可能成為挽回市場信任、修補政策威信的必要之舉。

「馬拉多納利率」變調？華許溝通邏輯惹議

市場質疑的核心，在於華許究竟是主動掌握通膨走向的舵手，還是被動追隨市場情緒的乘客。

會中華許釋出的訊號頗為矛盾：一方面他認為金融市場已自發收緊資金條件，聯準會毋須再靠升息重複相同效果；另一方面卻又暗示未來可能參考更廣泛的通膨指標，甚至不排除動用升息以外的政策工具因應物價壓力。

美銀分析師指出，問題癥結在於，華許的政策思路與傳統央行溝通模式存在明顯落差。

英國央行前總裁 Mervyn King 提出的「馬拉多納利率理論」（Maradona Theory of Interest）主張，央行應透過設定明確的政策預期，引導市場提前收緊金融條件，藉此降低自身親自升息的壓力。

但華許展現的邏輯更接近另一種模式：任由市場自行調整利率水準，聯準會僅在旁觀察並被動跟隨。

美銀警告，這種做法暗藏風險，因為長端利率走升未必代表金融條件真正收緊，也可能只是反映市場對財政赤字擴大、經濟成長加速、風險溢酬上揚，或通膨預期升高的重新評估。

聯準會會後實際利率上揚、損益兩平通膨率擴大、殖利率曲線持續陡峭化的走勢，正說明投資人已開始懷疑聯準會能否守住長期通膨錨定的承諾。

就業韌性未減，9 月升息基礎轉強

美銀預估，美國 7 月非農就業人數將增加 8 萬人，略遜於市場普遍預期，但私部門就業預估增加 9.5 萬人，優於 6 月的 4.9 萬人。

報告認為，目前勞動市場尚未出現明顯惡化的跡象，初次申請失業救濟人數維持溫和水準，就業成長動能仍在延續。儘管夏季季節性干擾、ADP 就業數據疲軟，以及地方政府招聘力道放緩構成潛在風險，整體而言仍支持經濟走向軟著陸的樂觀情境。

失業率部分，美銀預估將由 6 月的 4.2% 小幅上升至 4.3%，主因是勞動參與率回升；薪資方面，7 月平均時薪預估月增 0.3%，年增率則維持在 3.5% 左右，尚未顯現明顯的通膨壓力訊號。

美銀指出，若上述就業數據如期公布，將代表非農就業連續第五個月成長，2026 年以來私部門月均新增就業約 8.9 萬人，勞動市場下行風險進一步降低。

在就業展現韌性、通膨仍具黏性的雙重背景下，美銀認為去年啟動的降息循環，其正當性正逐漸削弱，反倒是 9 月升息的政策條件日益成熟。

信譽保衛戰：9 月會議成關鍵轉折

美銀在報告中援引「安娜 · 卡列尼娜原則」，藉此描繪聯準會當前的處境：成功往往需要多重必要條件同時具足，失敗卻只需一個關鍵環節缺席。

放在貨幣政策的脈絡下，實現物價穩定不只仰賴利率工具本身，更需要央行公信力、穩定的通膨預期、財政政策的配合，以及金融體系的整體穩健，缺一不可。

美銀強調，貨幣政策從來不是純粹的數學方程式，而更像一門仰賴精準溝通的藝術。聯準會發佈會存在的核心價值，在於讓市場正確理解央行的政策反應邏輯；一旦這項溝通任務失敗，不確定性便會轉嫁給市場，最終恐使通膨預期脫錨而去。

分析指出，華許此次記者會的癥結，正是未能清楚說明聯準會未來將如何在經濟成長、就業表現與通膨壓力之間取捨權衡。

美銀認為，聯準會仍有機會重新掌握市場敘事的主導權，而即將到來的 9 月會議，將成為觀察的關鍵節點。