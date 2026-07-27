鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-27 12:10

隨著中國記憶體大廠長鑫科技 (688825-CN) 正式登陸資本市場，高盛罕見在 IPO 前夕緊急召開中國記憶體專家會議。除了看好中國 DRAM 產能未來數年將大幅擴張，也認為中國設備國產化已成最具確定性的投資主軸；儘管 HBM 技術仍落後國際大廠，但 AI 需求持續強勁，預料將支撐記憶體價格與中國半導體供應鏈長期成長。

據悉，在長鑫科技掛牌前三天（24 日），高盛緊急召開一場聚焦中國記憶體產業的專家電話會議，邀請曾任長鑫存儲行銷業務高階主管、並在三星電子服務長達 18 年的資深業界人士，針對中國 DRAM 產能擴張節奏、產品技術進度與全球記憶體價格走勢三大面向進行深度剖析。

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儘管長鑫目前尚無法量產人工智慧（AI）伺服器急需的高頻寬記憶體（HBM），但受惠於三星、SK 海力士 (SKHY-US) 等國際大廠將晶圓產能優先傾斜至毛利更高的 HBM 產品，反而帶動消費級與通用型 DRAM 價格飆漲，讓長鑫今年以來獲利豐厚。

根據高盛提供的數據，長鑫今年第一季全球 DRAM 營收市佔率已攀升至 8%，單季營收年增高達 719%。

市場預期，這次透過 IPO 募得的資金，長鑫除了持續擴大 DRAM 產能，也將進一步向 HBM 等先進技術領域邁進。

業界專家對中國本土 DRAM 供應商的擴產前景抱持樂觀看法，預估到 2030 年，中國記憶體龍頭廠商的年產能將較目前水準成長逾一倍。

目前長鑫產能布局已橫跨合肥、上海、北京三大生產基地，預計都將於 2028 年前全數投產；此外，一座規模更大的生產基地也將在 2028 年後開始貢獻產能，持續推升中國國產 DRAM 的整體供應量。

值得留意的是，這波新增產能除了持續採購國際一線設備商產品外，也正加速導入中國本土半導體設備。部分廠區除了曝光機仍仰賴進口外，其餘製程環節已大量改用中國國產設備，為本土設備供應商開啟前所未有的滲透機會。

因此，高盛也在會議中提出核心判斷指出，中國記憶體產能擴張的趨勢已不可逆轉，設備國產化替代將是確定性最高的投資主線。

在產品技術層面，專家指出，中國本土 DRAM 龍頭廠商的製程持續更新，產品效能較去年已有明顯進步，但與三星、SK 海力士等國際一線大廠相比，讀寫速度等關鍵指標仍存在落差。

專家進一步透露三項技術時程觀察：

其一，量產 HBM3 與 HBM3E 是本土龍頭廠商設定在 2026 年達成的明確目標；

其二，由於極紫外光（EUV）微影設備受到出口管制，中國廠商須仰賴深紫外光（DUV）搭配其他創新製程路線來開發高階產品；

其三，3D DRAM 技術有望在 2027 年迎來新一輪研發突破，可望成為繞過 EUV 限制的可行方案。

至於價格走勢，專家分析，儘管良率仍相對偏低，但中國國產 DRAM 報價已逐步貼近國際一線廠商水準。

展望後市，第三、四季受智慧型手機品牌廠對成本上升的抵制影響，DRAM 漲幅預期將較上半年收斂；但中國與海外市場的 AI 需求依然強勁，可望支撐 2027 年記憶體價格續維持上漲格局。

此外，專家研判，全球一線記憶體廠商短期內不會將 HBM 產能轉回傳統 DRAM 生產，AI 需求強度將持續限制 HBM 供給彈性；同時，記憶體廠商與客戶間長約占比可望進一步提高，有助於價格中樞趨於穩定。

在市場機構眼中，長鑫存儲此次掛牌不僅是一樁單純的 IPO 案，更象徵中國半導體「自主可控」路線從概念倡議走向商業實踐的重要里程碑。