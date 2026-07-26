中國長鑫存儲不靠低價了！需求飆升、記憶體報價超車三星、華為也拿不到優惠價
鉅亨網編譯莊閔棻
過去外界普遍認為，中國記憶體廠長鑫存儲崛起後，將扮演三星、SK 海力士 (SKHY-US) 與美光 (MU-US) 之外的「平價替代選項」，靠低價搶市。然而市場實況卻與這項預期背道而馳。長鑫真正的競爭優勢並非價格，而是「有貨可交」的供應能力。隨著全球記憶體需求急速攀升，這家中國業者如今反而站上漲價潮的第一線。
根據《路透》報導，長鑫存儲的 64GB DDR5 模組報價已明顯超越三星每單位約 1240 美元的水準，而三星的價格原本就已不算便宜。
值得注意的是，這波漲價牽涉的並非一般消費型 PC 使用的 DDR5 記憶體，而是伺服器用的 RDIMM 模組，長鑫的相關產品傳輸速率已達每秒 8000 MT。
供不應求的情況同樣蔓延至中國本土市場，就連中國國內 PC 廠商也在爭相搶購長鑫的 DRAM 產能，訂單排程已一路排到 2027 年。
價格上漲的壓力也開始波及中國的 AI 與科技產業，部分企業因成本墊高而被迫延後新品上市。
就連中國科技龍頭華為也未能倖免於這波缺貨潮。市場傳出，華為曾要求長鑫在漲價議題上讓步，但長鑫並未鬆口妥協；儘管如此，雙方目前仍維持既有的合作夥伴關係。
從市佔角度來看，長鑫目前在全球 DRAM 市場排名第四，市佔率約落在 8% 至 10% 之間，落後於美光科技（約 24%）、SK 海力士（約 29%）與三星（約 36%）。
儘管排名尚居末位，長鑫的擴張腳步並未放緩，一方面積極籌備具指標意義的首次公開發行（IPO），另一方面也持續加碼興建新晶圓廠，為後續產能布局預作準備。
在客戶布局上，長鑫已與字節跳動、阿里巴巴 (09988-HK) 等中國大型科技企業簽下長期採購協議（LTA）。
市場先前也曾傳出，蘋果 (AAPL-US) 一度考慮將長鑫納入供應鏈，作為其產品的替代供應來源。不過，隨著長鑫的產能已被多年期長約綁定，加上報價已與三大廠不相上下、甚至更高，這項合作構想恐怕將面臨更多變數。
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