中國長鑫存儲不靠低價了！需求飆升、記憶體報價超車三星、華為也拿不到優惠價

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-26 19:10

中國長鑫存儲記憶體報價超車三星、華為也拿不到優惠價。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，長鑫存儲的 64GB DDR5 模組報價已明顯超越三星每單位約 1240 美元的水準，而三星的價格原本就已不算便宜。

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值得注意的是，這波漲價牽涉的並非一般消費型 PC 使用的 DDR5 記憶體，而是伺服器用的 RDIMM 模組，長鑫的相關產品傳輸速率已達每秒 8000 MT。

供不應求的情況同樣蔓延至中國本土市場，就連中國國內 PC 廠商也在爭相搶購長鑫的 DRAM 產能，訂單排程已一路排到 2027 年。

價格上漲的壓力也開始波及中國的 AI 與科技產業，部分企業因成本墊高而被迫延後新品上市。

就連中國科技龍頭華為也未能倖免於這波缺貨潮。市場傳出，華為曾要求長鑫在漲價議題上讓步，但長鑫並未鬆口妥協；儘管如此，雙方目前仍維持既有的合作夥伴關係。

從市佔角度來看，長鑫目前在全球 DRAM 市場排名第四，市佔率約落在 8% 至 10% 之間，落後於美光科技（約 24%）、SK 海力士（約 29%）與三星（約 36%）。