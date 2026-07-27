鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-27 14:40

伴隨上交所今 (27 日鳴鑼聲響，中國國產 DRAM 龍頭長鑫科技正式在科創板掛牌交易，開盤報每股 49.5 元 (人民幣，下同)，較 8.66 元發行價大漲 471.59%，開盤總市值約 3.31 兆元，一舉超越工商銀行 (約 2.64 兆元)，登頂 A 股總市值第一，成為 A 股首檔開盤市值破兆人民幣的科技股。

這場 IPO 從受理到上市，全程寫滿「紀錄」二字；2025 年 12 月 30 日，IPO 申請獲受理，今年 5 月 27 日過會，僅用 148 天，是科創板試辦 IPO 預先審閱機轉後的首單受理與過會項目。

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發行層面，初始發行 66.88 億股，發行價 8.66 元，超額配售選擇權 (綠鞋) 全額行使後，募資總額達 666.07 億元，超越中芯國際 2020 年 532.30 億元紀錄，坐穩科創板史上最大 IPO，並躋身 A 股歷史 IPO 募資榜第三，僅次於農業銀行的 685.29 億元和中國石油的 668 億元。

若按行使前 579.19 億元計，長鑫科技亦是 A 股近 19 年來最大規模 IPO、2026 年亞洲最大 IPO。

申購熱度同樣空前。網路有效申購戶數 942.88 萬戶，有效申購股數 8169.20 億股；回撥後網上最終發行 38.51 億股，中籤率 0.47141739%，創科創板新高。

中一簽 500 股以開盤價拋出可獲利 2 萬 420 元，網上網下整體棄購率僅 0.17%，打新賺錢效應顯著。

交投方面，截至今日午間休市，長鑫科技單日成交額達 1221 億元，創 A 股個股單日成交歷史紀錄；首小時換手率突破 53%，流通盤近半易主，「巨量成交 + 超高換手」組合在新首秀中前所未見。

估價結構呈現罕見「矛盾體」：長鑫科技的發行價對應 2025 年扣非攤薄本益比 308.92 倍，遠高於業界平均數 76.32 倍，但若依長鑫科技的指引，今年上半年歸母淨利潤 500 億至 570 億元、營收 1100 億至 1200 億元線性外推，當前市值對應前瞻本益比僅約 5 至 6 倍，發行後市淨率 5.06 倍亦低於同業均值 9.30 倍。

30 家機構入圍此次長鑫科技的戰略配售，全國社保基金 36 檔產品組合獲配約 75 億元，中國人壽、中國人保等險資，瀾起、中微、拓荊等產業鏈夥伴悉數在列，國家級長線資金站台意味濃厚。

從市值來看，長鑫科技開盤 3.31 兆元超越寧德時代) 約 1.84 兆、貴州茅台 (約 1.61 兆) 及建設銀行，在港股一度折算超 3.65 兆港元，逼近騰訊 (約 4.03 兆港元)。

但放至全球版圖，三星電子 (約 6.66 兆元)、美光 (約 6.8 兆元)、SK 海力士 (約 5.66 兆元) 仍居前列，長鑫距全球三強尚有差距。