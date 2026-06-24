鉅亨網新聞中心 2026-06-24 09:27

永豐台股基金今年大漲逾70%！績效勝主動式ETF 投研團隊怎麼做到？ (圖:shutterstock)

隨著 AI 浪潮席捲全球，台股今年持續改寫新高，也推升台股基金績效表現。根據統計（截至 6 月 11 日），永豐中小基金及永豐永豐基金今年以來報酬率分別達 88.27％、73.90％，不僅大幅領先大盤，也勝過絕大多數主動式台股 ETF，展現投資團隊在產業研究與選股判斷上的實力。

(照片: 永豐投信永豐投信基金經理人周力行、永豐投信投資研究部副總陳良)

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台股進入戴維斯雙擊 企業獲利與評價同步上修

台股頻創歷史新高，持續改寫市場想像！永豐投信基金經理人周力行表示，這一波台股行情與過去多頭循環明顯不同，市場正處於「戴維斯雙擊」格局，也就是企業獲利上修、評價同步上修，形成推升股價的正向循環。目前台股市值已躍升為全球第五大市場，相較過去多落在全球十幾名，排名明顯提升，背後反映的是台灣經濟重新進入快速成長期，並開啟新一輪上行循環。

不過，這波行情並非全面齊漲，而是高度集中在 AI 概念股，周力行分析，過去台股多頭行情常見科技、傳產、金融輪流表現，但此波主要由 AI 受惠族群領軍，其中相當大一部分漲幅來自台積電等大型權值股貢獻。若排除大型權值股，許多個股股價其實仍停留在大盤約一萬五千點時的水準，顯示市場呈現「強者恆強」格局。

永豐投信投資研究部副總陳良觀察指出，過去電子股單日成交比重若升至六、七成，台股往往就漲不太動；但如今即使電子股成交占比高達八成，仍可持續走強，代表台股市場結構已與過去大不相同。

台股四萬點後 還能再漲嗎？

面對台股屢創新高，市場關注是否已經過熱，陳良表示，目前台股本益比約 25 倍，雖然不算便宜，但與過去網路泡沫時期動輒 30 至 40 倍相比，仍不到非常昂貴的水準。更重要的是，這一波行情背後有企業獲利成長支撐，不像過去泡沫時期主要靠題材與資金推升。

陳良指出，若本益比進一步提升至 28 倍，台股有機會挑戰 4 萬 6 千點；若達 30 倍，則不排除挑戰 5 萬點可能。他也提醒，高點難以精準預測，過早預設天花板反而可能錯過多頭行情，只要企業獲利持續成長、資金動能強勁，台股仍有機會挑戰更高水準。

不過，市場偏強不代表沒有風險，陳良表示，美債殖利率走高、通膨壓力、地緣政治風險及私募信貸壓力等外部變數，仍可能造成短線震盪，值得關注。

AI 行情進入檢驗期 變現能力成續航關鍵

AI 行情能否延續，周力行指出，雲端業者資本支出固然是重要觀察指標，但真正決定行情續航力的關鍵，仍在於 AI 軟體業者、AI 新創公司及服務提供商，能否展現實質變現能力。

他分析，此波 AI 行情與 2000 年網路泡沫最大的不同，在於 AI 並非只停留在概念題材，而是已逐步出現較明確的商業應用與變現機會。隨著 AI 應用加速落地，市場也將從「想像階段」進入「檢驗期」，未來觀察重點將回歸 AI 受惠企業的財務體質、商業模式與變現能力。

他表示，若 AI 應用能真正轉化為營收與獲利，並支撐企業持續投入資本支出，這波 AI 行情仍有延續空間；但若變現能力不如預期，或資本支出無法回收，市場評價就可能面臨修正。

AI 外溢效應擴散 電力、散熱、光通訊、ASIC 受矚目

在投資方向上，永豐投信認為，AI 硬體族群是第一波受惠者，包括伺服器、半導體及相關零組件；不過，隨著 AI 算力需求強勁，下一階段投資機會將從核心供應鏈向外擴散，涵蓋電力、光通訊、散熱、記憶體、ASIC、功率元件、被動元件、成熟製程及機器人零組件等領域。

周力行表示，AI 資料中心高度耗電，未來電力供應、電網建設與能源管理將成為不可忽視的關鍵環節；同時，AI 運算規格持續升級，高速通訊與散熱需求也將同步提升，相關族群仍具備長線成長空間。此外，隨著 AI 應用從雲端運算、軟體服務延伸至實體世界，機器人本體、控制系統、感測器與零組件等相關公司，也有機會受惠。

ASIC 或類 ASIC 客製化晶片需求也值得關注，周力行形容，AI 發展初期多採用 GPU 等通用型運算方案，類似「買成衣」；但當雲端業者與 AI 服務廠商更清楚自身需求後，將逐步走向「訂製衣服」，帶動客製化晶片供應鏈機會。

此外，AI 需求快速擴張，也讓記憶體、被動元件與成熟製程等原先非核心 AI 族群，成為資金關注方向。陳良舉例，台積電將資源集中於 CoWoS 等先進封裝與先進製程後，部分成熟製程訂單釋出，使其他晶圓代工廠有機會承接需求，進而帶動報價與獲利表現上修，這也顯示 AI 正在重塑半導體與電子產業結構。

績效勝過主動式 ETF 永豐投信靠產業研究突圍

永豐投信旗下台股基金今年績效勝過絕大多數主動式台股 ETF，陳良歸納關鍵有二，首先，團隊年輕、有活力且具高度彈性，較不受過去操作框架限制。面對台股結構大幅改變，若仍以過去「台股每逢萬點就容易回檔」的思維看待市場，反而可能錯過行情；因此，投資團隊必須快速修正策略，並即時掌握市場變化。

其次，則是深度產業研究能力，陳良指出，團隊成員具半導體產業經驗與理工背景，有助於理解 AI 伺服器、光通訊、電力、材料、散熱、功率轉換等複雜技術與供應鏈變化。周力行也表示，投資團隊就像球隊，只要分工清楚、合作默契良好，並能在市場快速變化中即時交換觀點，即使不是人人都是明星，也能打出超越市場的表現。

在投資組合配置上，周力行表示，經理人會持續觀察資金流向、成交量變化、盤面強弱與法人買賣動向，判斷市場主流是否轉變。同時，大型股與中小型股配置並非固定，而是依市場變化動態調整；此外，中小型股會結合產業趨勢與個股基本面，透過由上而下、由下而上的研究，挖掘尚未被市場充分反映的機會，這也是基金能夠創造超額報酬的重要關鍵。

投資仍須紀律 定時定額分散高檔風險

由於目前台股處於相對高檔，是否仍能進場，是不少投資人的疑慮。陳良認為，市場會給願意承受風險的人報酬，因此投資人不可能永遠空手等待最安全的時機，仍應該保持一定市場部位。不過，承擔風險不代表盲目追高，關鍵在於有紀律地參與行情。對一般投資人而言，定時定額與分散投資，仍是降低高檔進場風險的重要方式，可避免單一時點投入承受過大波動。

周力行則強調，沒有人能真正做到最高點賣出、最低點買進，投資最重要的是耐心；若相信台灣經濟與企業獲利長期成長，「慢慢買、持續買、不要停」，反而是最簡單也最有效的長期投資方式。

市場迎來新一波主動式 ETF IPO 機會

此外，市場即將迎來新一波主動式 ETF IPO 熱潮，其中由永豐投信推出的重點產品——00410A 永豐台灣科技趨勢主動式 ETF，也將於 7 月正式展開募集，被市場視為「台版主動」。

募集期間：7/13–7/17

申購門檻：10 元即可參與

投資主軸：布局台灣創新科技產業鏈，涵蓋但不限於台積電等核心企業 , 具備市值與爆發成長動能