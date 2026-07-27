鉅亨網新聞中心 2026-07-27 09:30

全球電池龍頭寧德時代 (300750-CN) (03750-HK) 公布 2026 年第二季財報，單季營收達 1,477.9 億元（人民幣，下同），年增 57%；淨利 225.5 億元，年增 36%，雙雙改寫單季新高，符合市場預期。高盛指出，儘管短期受原物料成本及產品組合調整影響，單位獲利略有波動，但在銷量持續成長、現金流穩健及儲能業務快速擴張帶動下，寧德時代仍展現穩固的市場領導地位。

寧德時代財報雙創高 儲能暴增88%成新引擎、高盛喊買。(圖:shutterstock)

寧德時代上半年電池銷量達 435GWh，年增約 60%，其中第二季銷量維持同樣的高成長力道。值得注意的是，儲能業務已成為公司最重要的結構性亮點。上半年儲能營收達 532.6 億元，年增高達 88%，且海外訂單占比已接近五成，廣泛覆蓋歐美及亞太市場。

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寧德時代正積極從單一的電芯製造商，轉型為涵蓋系統整合與後續服務的綜合能源解決方案提供商，這一商業模式的延伸，被視為未來估值重估的關鍵。

A 股史上最大規模回購 展現長期投資信心

為提升股東回報並優化資本結構，寧德時代祭出 200 億至 400 億元的 A 股回購計畫，不僅創下公司歷史新高，更被市場視為 A 股史上最大規模的回購行動之一。

在期末淨現金高達 2,263.8 億元的強健資產負債表支持下，該回購計畫成功為短期股價托底，顯示管理層對公司未來五年銷售成長的強烈信心，並正式從純成長股轉向「成長、現金流與高回報」兼具的優質標的。

面對數位化浪潮，寧德時代正將業務觸角延伸至 AI 資料中心（AIDC）電力解決方案，利用其在儲能與電力電子領域的技術積累，為客戶提供端到端的零碳能源部署，預計未來一至兩年內將進入大規模商業化階段。

此外，公司在鈉離子電池領域的技術儲備同樣進展迅速，具備靈活切換產能的優勢，進一步鞏固了其在能源技術領域的護城河。

高盛維持「買進」評等 看好未來上漲潛力