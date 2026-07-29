SK海力士獲利暴增557%仍遜預期 AI晶片行情再受考驗 

鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-29 08:30

記憶體巨擘 SK 海力士周三 (29 日) 公布第 2 季獲利年增 557%，但表現卻追不上投資人高昂預期，也加深市場對推動半導體產業榮景的人工智慧 (AI) 熱潮是否開始降溫的憂慮。

SK海力士獲利增557%仍遜預期 AI晶片行情再受考驗 (圖:Shutterstock)

Q2(6 月止) 關鍵財報數字

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營收：79.32 兆韓元 (545.5 億美元) vs 84 兆韓元

營業利益：60.54 兆韓元 vs 64 兆韓元

SK 海力士第 2 季營收年增 257% 至 79.32 兆韓元，營業利益更飆升 557% 至 60.54 兆韓元。

若與第 1 季相比，營收季增 51%，營業利益季增 61%。

身為輝達 (NVDA-US) 該主要供應商的 SK 海力士表示，隨著人工智慧 (AI) 基礎設施投資持續擴大，市場需求穩健成長，其中 AI 伺服器用高效能產品帶動價格上揚，創下歷史新高。

該公司表示，已與約 10 家客戶簽署多年期供貨合約。受一次性投資收益挹注，淨利年增 1242%，優於市場預期。

SK 海力士今年上半年累計營收首度突破 100 兆韓元，創下歷史紀錄，凸顯 AI 需求依然強勁。

SK 海力士憑高頻寬記憶體 (HBM) 躍居 AI 記憶體市場龍頭，超越三星電子，但隨著市場質疑 AI 投資能否支撐目前偏高估值，其市值自 6 月以來已蒸發逾 5000 億美元。

此外，科技企業債務持續攀升，也讓投資人更加憂心。包括 SK 海力士在內的槓桿交易增加，則進一步放大南韓股市波動。

eToro 亞太及中東首席分析師 Josh Gilbert 說：「當你是支撐輝達 AI 晶片的 HBM 主要供應商，AI 熱潮就會直接反映在獲利表現上。」他指出，市場關注的不只是財報數字，更重要的是毛利率與財測是否足以支撐近期股價表現。

投資人擔心，晶片價格飆升可能拖累整體經濟，推高電子產品售價，並迫使 PC、智慧手機等終端產品製造商縮減產量。未來資產證券 (Mirae Asset Securities) 等券商近幾周也下修 SK 海力士第 2 季獲利預估，理由是晶片平均售價成長趨緩。

不過，晶片業者反駁上述疑慮，認為長期仍將維持供不應求局面。隨著雲端服務供應商持續提高記憶體採購量，出貨量與獲利率都有望同步提升。