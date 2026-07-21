鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-21 17:10

根據《Business Insider》報導，貝瑞在近日發布的貼文中寫道，葡萄酒「歷久彌新，甚至隨時間增值」，牛奶則「當下堪用，但絕對禁不起時間考驗」。

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他認為，迪士尼旗下如「星際大戰」、「復仇者聯盟」、「玩具總動員」、「海洋奇緣」等經典著作，其耐看程度遠勝於 Netflix 當紅作品如《怪奇物語》、《魷魚遊戲》及《K-Pop 獵魔女團》。

貝瑞坦言，自己習慣以「長青測試」來檢視 Netflix 的內容體質，也就是觀察其作品是否具備「跨世代反覆觀看」的持久魅力。

他指出，迪士尼與旗下皮克斯動畫工作室，乃至華納兄弟的《哈利波特》系列，都通過了這項考驗；反觀 Netflix，除了《無照律師》曾因社群瘋傳而爆紅外，「其餘內容從未讓我感受到所謂的長青價值」，而且他強調，《金裝律師》爆紅所帶來的效益，多半回饋給了原創作者，而非 Netflix 平台本身。

兩家公司的商業模式差異，正是這種內容體質落差的根源。迪士尼向來以打造強勢 IP 見長，一旦如《冰雪奇緣》般的作品竄紅，便能透過電影、電視劇、主題樂園、度假村、郵輪、周邊商品乃至電玩遊戲等龐大商業版圖層層變現。

相較之下，Netflix 的核心業務仍聚焦於串流平台本身，內容組合則混雜自製與外購版權作品。

貝瑞進一步表示，他將 Netflix 視為「競爭日益白熱化、市場高度分散的串流戰場中的一名參賽者」。

即便 Netflix 股價已從去年夏天逾 130 美元的高點大幅回落，週一（20 日）收在 67.6 美元，較高點重挫近 50%，貝瑞仍不認為這是撿便宜的好時機。

事實上，Netflix 近來財報表現持續承壓，營收與訂閱用戶成長雙雙放緩，激烈的市場競爭讓公司在拉新與留存用戶、乃至維持獲利率上都面臨考驗。