〈美股早盤〉晶片股賣壓未止！主要指數開低 台積電ADR挫逾5%
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股周五 (17 日) 開低，市場持續重新評估人工智慧 (AI) 熱潮是否推升晶片股估值過高，半導體類股賣壓進一步擴大，拖累主要指數走弱。費城半導體指數跌勢延續，AI 概念股普遍承壓，投資人開始質疑科技巨頭投入數千億美元 AI 基礎建設後，能否帶來足夠回報。
此外，Netflix 因財測令市場失望而重挫逾 10%，也進一步打擊市場風險偏好，使美股本周恐收下連續第二周跌幅。
截稿前，道瓊工業指數跌近 340 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌近 570 點或近 2.2%，標普 500 指數跌近 1.3%，費城半導體指數跌逾 5.0%。台積電 ADR 跌近 5.3%。
人工智慧 (AI) 晶片股賣壓持續擴大，市場開始重新檢視 AI 投資熱潮是否已推升估值過高，拖累美股指數期貨周五盤前全面走低。其中，那斯達克 100 期貨重挫 1.9%，標普 500 期貨跌 0.9%，追蹤半導體類股的 ETF 盤前更大跌 3.7%，顯示資金持續撤離今年漲幅驚人的 AI 概念股。
市場擔憂，AI 晶片需求是否足以支撐目前偏高的股價，加上中國 AI 新創月之暗面 (Moonshot) 推出新一代大型語言模型，宣稱效能可媲美 OpenAI 與 Anthropic，也讓投資人開始重新評估 AI 產業競爭格局。
AI 熱潮降溫？市場開始質疑晶片股高估值
今年以來，在 AI 資料中心建設熱潮帶動下，全球晶片股大幅飆漲，即使近期回檔，主要半導體指數今年累計漲幅仍高達 68%。
然而，隨著第二季財報季展開，市場開始重新檢視 AI 投資是否已反映過多樂觀預期。投資人關注的焦點，已從 AI 需求是否存在，轉向科技巨頭投入數千億美元建置 AI 基礎設施後，未來能否創造足夠回報，並持續支撐晶片需求。
MPPM 交易主管 Guillermo Hernández Sampere 表示，市場一旦陷入恐慌，沒有人願意成為最後一個離場的人，因此賣壓往往快速擴大。他認為，隨著企業開始公布財報，市場對科技股估值過高的疑慮正逐漸獲得驗證，短期內修正壓力恐怕仍將持續。
盤前交易顯示，AI 概念股幾乎全面走低，輝達 (NVDA-US) 跌約 2.7%，「美股七雄」(Magnificent Seven)普遍承壓，半導體設備、光通訊及能源相關類股同步走弱；Netflix 則因財測令市場失望，盤前重挫約 11%。
中東局勢與內部人賣股 加劇市場避險情緒
除了 AI 概念股回檔外，中東緊張局勢持續升溫，也進一步打擊市場風險偏好。
美國與伊朗連日互相攻擊，市場擔憂衝突可能進一步升級，導致油輪業者對通行荷姆茲海峽更加謹慎。受此影響，布蘭特原油價格站穩每桶 86 美元上方，可望創下 4 月以來最大單周漲幅。
不過，在避險需求帶動下，美國公債價格反而上漲，10 年期公債殖利率下滑 3 個基點至 4.52%；美元走勢震盪，金價則自去年 11 月低點反彈。
另一方面，美國企業高層大舉出售持股，也被市場視為另一項警訊。EPFR Global Market Intelligence 統計顯示，今年上半年美國企業內部人合計出售 776 億美元股票，創 20 多年來第二高紀錄，反映企業高層在股價高檔時選擇獲利了結。
Santander Asset Management 歐洲策略主管 Francisco Simon 指出，目前市場修正幅度相較於先前漲勢仍屬溫和，企業基本面並未明顯惡化，今年獲利動能依舊強勁，真正需要觀察的是財報能否持續證明 AI 投資仍具有成長潛力。
他認為，在短期不確定性升高之際，持有現金仍是較佳防禦策略；至於債券，則可能受到油價走高影響而削弱避險效果。若本季企業財報持續優於預期，且股價經過修正後估值更具吸引力，可望重新吸引長線資金回流。
截至台北時間周五（17 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 535.97 點或 1.02%，暫報 52,017.00 點
- 那斯達克綜合指數下跌 453.01 點或 1.75%，暫報 25,428.93 點
- 標普 500 指數下跌 86.47 點或 1.15%，暫報 7,447.30 點
- 費半下跌 391.03 點或 3.29%，暫報 11,476.48 點
- 台積電 ADR 下跌 4.77% 至每股 390.50 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.53%
- 紐約輕原油上漲 3.32% 至每桶 80.88 美元
- 布蘭特原油上漲 2.94% 至每桶 86.71 美元
- 黃金下跌 0.35% 至每盎司 3,398.00 美元
- 美元指升至 100.814
焦點個股：
Netflix(NFLX-US) 早盤股價下跌 10.24%，至每股 66.74 美元
串流影音龍頭 Netflix 周五盤前股價重挫逾 10%，儘管第二季財報大致符合市場預期，仍未能滿足投資人期待。Netflix 第二季每股盈餘 (EPS) 報 0.80 美元，營收 125.6 億美元；根據 LSEG 調查，分析師原預估 EPS 為 0.79 美元、營收 125.9 億美元。此外，Netflix 表示，未來將減少發布「What We Watched」觀看數據報告的頻率。該報告可讓投資人了解平台內容觀看情況與用戶參與度，因此此舉也引發市場對資訊透明度下降的疑慮。
Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 2.54%，至每股 345.47 美元
Alphabet 周五盤前股價續跌約 1.5%，延續前一日跌勢。《彭博》周四引述消息人士報導，Google 最新一代 Gemini 人工智慧 (AI) 模型開發進度落後，距離正式推出仍需數個月時間，拖累 Alphabet 周四股價大跌近 4.5%。市場擔憂，Gemini 推出時程延後，恐使 Google 在 AI 競爭中面臨更大壓力。
SpaceX(SPCX-US) 早盤股價下跌 4.44%，至每股 125.28 美元
SpaceX 周五盤前股價下跌逾 3.5%，主因公司取消星艦 (Starship) 重型運載火箭發射任務。執行長馬斯克在社群平台 X 表示，由於部分引擎未能正常啟動，系統自動中止發射程序，以確保安全。他強調，公司將在未來幾天再次嘗試發射。此次發射中止雖未造成重大事故，但仍使市場對 Starship 測試進度保持關注。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 7 月密大消費者信心指數初值預期 51.0，前值 49.5
華爾街分析：
全球股票基金截至 7 月 15 日當周連續第八周吸引資金流入，在美國企業財報季開局優於預期、美國通膨數據降溫的帶動下，市場對 Fed 進一步升息的預期降溫，投資人風險偏好持續回升，資金持續流向股票與債券市場。
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