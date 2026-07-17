鉅亨網編譯段智恆 2026-07-17 20:00

Shein 傳已獲香港交易所上市委員會批准首次公開募股 (IPO)，距離在香港掛牌更進一步。若最終順利上市，這將成為香港近年最受矚目的大型 IPO 之一，也將考驗投資人對大型消費類股上市案的需求。

Shein終於要上市了？香港IPO傳過關 最快8月底登場(圖：REUTERS/TPG)

《路透》周五 (17 日) 引述三名知情人士報導，香港交易所上市委員會已批准 Shein 的 IPO 申請。Shein 最快可能在 7 月 27 日當周公布首份可供外界查閱的上市文件，並可能於 8 月底啟動 IPO，不過實際時程與發行細節仍未定案，後續仍可能依市場狀況調整。

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知情人士透露，Shein 目前已著手安排與投資人的行銷會議。依香港市場規定，企業在通過上市委員會聆訊後，即可進一步展開投資人路演與詢價圈購，為正式上市做準備。

香港交易所拒絕對此置評，Shein 發言人也未立即回應 Reuters 有關聆訊結果的詢問。《路透》本周稍早曾報導，香港交易所上市委員會原定於周四審議 Shein 的 IPO 案，公司必須就營運與財務狀況回答相關問題。

Shein 先前曾尋求在紐約及倫敦上市，但相關計畫均因監管審查受阻。此次轉向香港，被視為 Shein 推動上市計畫的重要一步，也將成為香港資本市場能否吸引大型國際消費企業掛牌的關鍵指標。

消息人士指出，Shein 此次香港上市尋求的估值約為 400 億至 500 億美元，明顯低於 2022 年募資時的 1,000 億美元估值。Shein 當時正積極推動紐約上市，但隨著監管環境轉趨嚴格，後續計畫一再延宕。

Shein 近年也面臨營運壓力。歐洲對跨境電商小額包裹加徵新費用，已拖累公司銷售成長與獲利。知情人士本周稍早表示，Shein 去年全球營收超過 400 億美元，淨利接近 20 億美元。