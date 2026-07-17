資金大風吹！全球股票基金連吸8周 美股基金卻逆勢遭提款
鉅亨網編譯段智恆
全球股票基金截至 7 月 15 日當周連續第八周吸引資金流入，在美國企業財報季開局優於預期、美國通膨數據降溫的帶動下，市場對聯準會 (Fed) 進一步升息的預期降溫，投資人風險偏好持續回升，資金持續流向股票與債券市場。
根據 LSEG Lipper 統計，截至 7 月 15 日當周，全球股票基金淨流入 124.6 億美元，雖較前一周 483.5 億美元的龐大流入明顯放緩，但已連續八周維持淨流入，顯示市場對風險性資產仍維持高度信心。
近期美國財報季表現亮眼，也成為支撐市場的重要動能。包括美國銀行 (BAC-US)、摩根大通(JPM-US)、摩根士丹利(MS-US) 等華爾街大型銀行皆繳出優於市場預期的成績單，AI 晶片設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 財報同樣穩健，進一步提振市場對人工智慧 (AI) 投資熱潮可望延續的期待。
從資金流向來看，歐洲股票基金最受青睞，單周淨流入 94.9 億美元居各地區之冠，亞洲股票基金也吸引 54 億美元資金。不過，美國股票基金則逆勢遭淨流出約 48 億美元，反映部分投資人選擇獲利了結，或將資金轉向其他市場。
若以產業別觀察，科技基金依舊是最受歡迎的類別，當周吸金 33.7 億美元，不過已是近三周來最小流入規模；金融基金與醫療保健基金則分別淨流入 5.67 億美元及 5.58 億美元。
除了股票市場外，債券市場也持續吸引買盤。全球債券基金連續第 15 周呈現淨流入，當周吸金 161.6 億美元。其中，政府公債基金淨流入 33.8 億美元，創 4 月 8 日以來最大單周流入，短期債券基金也吸引 41.7 億美元，顯示投資人持續布局固定收益資產。
另一方面，避險需求則有所降溫，貨幣市場基金單周淨流出 1025.3 億美元，創 4 月 15 日以來最大單周流出，顯示部分資金正由現金部位轉向股市與債市。
商品基金方面，黃金等貴金屬基金終止連續八周資金流出，當周轉為淨流入 3.76 億美元；能源基金則淨流出 1.45 億美元。此外，新興市場股票基金也結束連續 11 周遭撤資的局面，重新吸引 27.4 億美元資金流入，債券基金同步吸金 7.95 億美元，顯示投資人對新興市場風險資產的信心正逐步回溫。
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