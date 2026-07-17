鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-18 00:00

人工智慧 (AI) 懷疑論者、《The Hater"s Guide to the AI Bubble》作者 Ed Zitron 認為，OpenAI 正逐步走向自己的「雷曼時刻」。

AI泡沫雷曼時刻將至？Zitron預言OpenAI崩潰 遲早衝擊股市 (圖:Shutterstock)

儘管晶圓代工龍頭台積電 (TSM-US)(2330-TW) 公布亮眼財報，市場周四 (16 日) 對 AI 概念股的信心仍未明顯改善。

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近期市場開始擔憂 AI 龐大投資是否終能帶來相應回報，而 Zitron 最新發表的一篇約 1.5 萬字 Substack 文章，更為市場增添疑慮。這位科技公關公司創辦人在文中表示，問題不是 OpenAI 會不會倒，而是何時倒閉。

他寫道：「OpenAI 的失敗將成為 AI 泡沫的『雷曼兄弟時刻』，象徵一個時代的終結、另一個時代的開始，也將讓沉迷於 AI 狂熱的人清醒過來。」

Zitron 長期批評 AI 產業，他認為市場已出現近乎「邪教式」的 AI 狂熱，而 OpenAI 正是支撐這場泡沫存在的核心。

他表示，自 2023 年初開始研究大型語言模型 (LLM) 後，就認定生成式 AI 只是科技界最新一波淘金熱。兩年前他曾預言 OpenAI 的影片生成模型 Sora 難以商業化，而 Sora 也已於今年 3 月遭終止。

在最新文章中，Zitron 對 OpenAI 的商業模式、以及到 2030 年底擬燒掉超過 8520 億美元的計畫提出猛烈抨擊。他表示，OpenAI 今年光是運算支出就將超過 500 億美元，相當於全球整體運算支出的 50% 以上。

Zitron 指出，過去幾年 OpenAI 與 Anthropic 合計募資約 3000 億美元，而兩家公司龐大的 AI 基礎建設成本，主要由大型雲端服務商承擔，進一步營造出未來會有更多企業像 OpenAI 一樣大量消耗運算資源的假象。

他特別點名甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 面臨高度風險：若 OpenAI 倒閉，甲骨文恐留下「數十億美元無法回收的資本支出、龐大債務及租賃承諾」。

Zitron 認為，由於 OpenAI 對資金需求極為龐大，要等到 AI 資料中心債務與創投資金幾乎耗盡之後，OpenAI 才會崩潰。

根據他取得並分析 OpenAI 2024 及 2025 年審計後的財報，OpenAI 未來 10 年至少還需要再募資三次。他認為，OpenAI 最終將因訂閱業務虧損、廣告收入疲弱，以及服務成本過高而走向失敗。

屆時，企業對運算資源的需求將下滑，免費版 ChatGPT 將不復存在，投資人也將對所有 AI 新創失去信心，與 AI 相關的資料中心融資市場恐同步陷入停滯。

Zitron 也認為，Anthropic 同樣不安全，該公司一方面持續燒錢訓練模型，一方面推出過多 Claude 版本，且缺乏明確策略方向。

他預言，若 OpenAI 倒下，將對整體股市造成「劇烈且沉重」的衝擊，「這個情境的規模甚至讓我希望自己是錯的。」

不過，市場並非所有人都如此悲觀。橡樹資本 (Oaktree Capital Management) 共同創辦人兼共同董事長霍華 · 馬克斯 Howard Marks 在周三播出的 Podcast 中表示，他已從原本認為 AI 可能形成泡沫，轉而更加看好 AI 技術的發展潛力。

他在《My First Million》節目中表示，之所以改變看法，是因為 AI 已能分析自身優缺點、運用幽默、依照使用者背景提供內容，並利用對使用者的了解調整回答方式，「這真的非常了不起。」