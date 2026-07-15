鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-16 02:40

聯準會 (Fed) 周三 (15 日) 公布最新褐皮書 (Beige Book) 顯示，美國經濟活動近幾周以輕微至溫和速度成長，多數地區就業水準幾乎沒有變化，整體物價則溫和上漲。值得注意的是，與上一個報告期相比，全美 12 個地區的價格漲幅均持平或放緩，顯示通膨壓力可能有所改善。

Fed升息可以再等等？褐皮書透露一大好消息：全美物價漲幅未加速(圖：REUTERS/TPG)

這份報告由芝加哥聯準銀行彙整，涵蓋 Fed 旗下 12 家地區聯準銀行截至 7 月 6 日蒐集的企業與其他聯絡人資訊，將為 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 兩周後主持上任以來第二次利率決策會議提供重要參考。

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Fed 指出，部分受訪企業將成本上升歸因於中東衝突，另一些則提到關稅影響。消費者價格持續上漲，少數地區表示，企業發現顧客對價格變得更加敏感。

各地區對未來幾個月物價走勢看法不一，部分受訪者預期通膨將維持目前速度，另一些則認為物價漲幅可能放緩，部分原因是燃料價格下降。不過，中東局勢持續為能源價格帶來額外波動，使通膨前景面臨高度不確定性。

美伊初步和平協議曾推動燃料價格下降，協助 6 月通膨降溫，但本月雙方再度爆發敵對行動，帶動油價重新大幅上漲，也再次引發市場對通膨的擔憂。Fed 表示，受訪者普遍預期未來幾個月經濟將持續擴張，但數個地區特別指出，燃料成本前景仍存在高度不確定性。

勞動市場方面，多數地區就業水準幾乎沒有變化，就業與薪資成長介於溫和至適度之間，部分地區則因企業競爭技術人才而出現較明顯的薪資上漲。

Fed 官員目前對利率前景仍存在分歧。由於關稅、油價上漲及人工智慧 (AI) 投資熱潮推升物價壓力，約半數決策官員在 6 月會議預估，今年底前至少需要升息一次。不過，華許與紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 近期均對通膨前景表達相對樂觀看法。