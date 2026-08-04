鉅亨網記者魏志豪 2026-08-04 15:49

謝再居表示，力積電目前主要營運基礎包括三大代工業務，第一是公司最早發展的記憶體代工，涵蓋DRAM與Flash；第二是約十多年前切入的邏輯晶圓代工；第三則是近年逐漸成形、與AI及先進封裝相關的半導體零組件與製程服務。

‌



其中，AI相關業務將成為力積電未來相當重要的新成長動能，目前推進成果也相當不錯。公司將持續依照既定方向，擴大相關技術與產能布局，強化在AI、高頻寬記憶體及先進封裝供應鏈中的角色。

他說明，銅鑼廠原先以邏輯代工為主要發展方向，但實際營運未能如預期逐步提升，產能利用率長期偏低，不僅累積大量相關費用，也未創造足夠營收，因此公司決定透過交易重新調整資源配置。

不過，此項交易並非單純出售資產，也進一步開啟力積電與美光之間的新合作機會。謝再居強調，雙方未來合作將聚焦兩大方向，首先是PWF晶圓後段製程代工，包含HBM記憶體堆疊相關製造服務；其次則是透過美光協助，推進相關製程技術，提升力積電支援重要代工客戶的能力。

謝再居認為，力積電若能順利切入HBM後段製程及堆疊相關代工，不僅可擴大既有代工服務範圍，也有望成為公司下一階段的重要成長來源。

在營運展望方面，謝再居表示，未來幾年整體市場環境對半導體產業相對有利，力積電自今年初以來營收持續成長，且市場熱度與代工平均售價上揚，後續將陸續反映在公司營收與獲利表現。

他指出，晶圓代工業者的價格通常在客戶投片時確定，從投片到產品完成，短則約兩個月，長則可能需要四個月，因此市場需求升溫與平均售價提升，不會立刻反映在當期營收，而是存在一定遞延效果。因此，力積電未來半年營運可望逐步走高，全年營收高點預計落在年底，預期今年營收表現將相當不錯，獲利也可望明顯改善。

隨著獲利回升，力積電配息也有望恢復。謝再居表示，依公司規章，只要公司有獲利，每半年將進行一次配息，預計下個月董事會可能討論並決定上半年配息。

他也特別感謝股東多年來的耐心與支持。謝再居表示，只要市場維持目前基本狀況，力積電不只今年，明年及後年也有望持續獲利。

謝再居進一步承諾，黃崇仁今年曾要求他在股東會上宣示，未來力積電要恢復配發股利，希望自明年起真正落實，並在本屆任期內朝年年獲利、年年配息的方向前進。

他最後向力積電近70萬名股東喊話，公司營運基礎、事業布局及未來方向均已逐步確立，隨著財務結構改善、新業務開展及半導體景氣回溫，力積電將力拚重返穩定獲利軌道，希望股東能對公司未來發展保持信心。